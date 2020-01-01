Лучани скаржаться, що богослужіння в храмах проходить без дотримання карантинних норм





Про це в програмі «Актуально» на Людмила Тимощук.



«Днями до мене зайшла небайдужа лучанка, яка розповіла, що зараз у церквах часто не дотримуються обмежень. Вона була на богослужінні, де було триста людей. Жодна людина не дотримувалась карантинних заходів і це тривало 3 години. Як наслідок, через сім днів може різко збільшитися кількість хворих на коронавірус», – додає Людмила Тимощук.



За словами керівниці відомства, часто люди телефонують, аби повідомити про подібні порушення.



«Якщо люди більше 15 хвилин у закритому приміщенні без засобів захисту, то є дуже велика ймовірність інфікуватись. Якщо є такі богослужіння, то потрібно дотримуватись і дистанції, і режиму провітрювання», – каже Людмила Тимощук.



Посадовиця каже, що усі звернення передає у відповідні органи. Крім цього зараз готує лист-звернення, аби під час свят волиняни пам’ятали про пандемію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До управління охорони здоров’я звертаються лучани, які скаржаться на богослужіння без дотримання карантинних норм.Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла начальниця управління охорони здоров’я Волинської ОДА«Днями до мене зайшла небайдужа лучанка, яка розповіла, що зараз у церквах часто не дотримуються обмежень. Вона була на богослужінні, де було триста людей. Жодна людина не дотримувалась карантинних заходів і це тривало 3 години. Як наслідок, через сім днів може різко збільшитися кількість хворих на коронавірус», – додає Людмила Тимощук.За словами керівниці відомства, часто люди телефонують, аби повідомити про подібні порушення.«Якщо люди більше 15 хвилин у закритому приміщенні без засобів захисту, то є дуже велика ймовірність інфікуватись. Якщо є такі богослужіння, то потрібно дотримуватись і дистанції, і режиму провітрювання», – каже Людмила Тимощук.Посадовиця каже, що усі звернення передає у відповідні органи. Крім цього зараз готує лист-звернення, аби під час свят волиняни пам’ятали про пандемію.

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