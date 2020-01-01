вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани скаржаться, що богослужіння в храмах проходить без дотримання карантинних норм

Лучани скаржаться, що богослужіння в храмах проходить без дотримання карантинних норм
До управління охорони здоров’я звертаються лучани, які скаржаться на богослужіння без дотримання карантинних норм.

Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла начальниця управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук.

«Днями до мене зайшла небайдужа лучанка, яка розповіла, що зараз у церквах часто не дотримуються обмежень. Вона була на богослужінні, де було триста людей. Жодна людина не дотримувалась карантинних заходів і це тривало 3 години. Як наслідок, через сім днів може різко збільшитися кількість хворих на коронавірус», – додає Людмила Тимощук.

За словами керівниці відомства, часто люди телефонують, аби повідомити про подібні порушення.

«Якщо люди більше 15 хвилин у закритому приміщенні без засобів захисту, то є дуже велика ймовірність інфікуватись. Якщо є такі богослужіння, то потрібно дотримуватись і дистанції, і режиму провітрювання», – каже Людмила Тимощук.

Посадовиця каже, що усі звернення передає у відповідні органи. Крім цього зараз готує лист-звернення, аби під час свят волиняни пам’ятали про пандемію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: богослужіння, храм, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Шо нібуть.
Відповісти
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19
Сьогодні, 07:32
Лучани скаржаться, що богослужіння в храмах проходить без дотримання карантинних норм
Сьогодні, 06:40
Волинського підприємця оштрафували за торгівлю алкголем без ліцензії
Сьогодні, 05:30
Показали, де і як впродовж року зберігають новорічні іграшки для луцьких ялинок
Сьогодні, 04:19
Шукали два дні: на Львівщині двоє військових потонули в озері
Сьогодні, 03:36
Схожі новини
Карантин вихідного дня: повідомили, чи правитимуть в церквах Луцька Карантин вихідного дня: повідомили, чи правитимуть в церквах Луцька
13 листопад, 02:08
Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь Церква і карантин: у Луцьку планують збільшити дозволену кількість відвідувачів богослужінь
20 липень, 12:58
У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО У селищі на Волині проводять богослужіння під час карантину. ФОТО
06 квітень, 11:45
У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину У церкві – пів сотні людей: священнику з Волині «світить» штраф за порушення карантину
30 березень, 17:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19
Сьогодні, 07:32
 0
Лучани скаржаться, що богослужіння в храмах проходить без дотримання карантинних норм
Сьогодні, 06:40
 0
Волинського підприємця оштрафували за торгівлю алкголем без ліцензії
Сьогодні, 05:30
 0
Показали, де і як впродовж року зберігають новорічні іграшки для луцьких ялинок
Сьогодні, 04:19
 0
Шукали два дні: на Львівщині двоє військових потонули в озері
Сьогодні, 03:36
 0
Медіа
відео
1/8