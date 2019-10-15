У місті на Волині склали рейтинг боржників за опалення і гарячу воду





Про це інформують на сторінці КП “Володимир-Волинськтеплоенерго” у



Так, найбільший борг у розмірі понад 67 тисяч гривень накопичив споживач, що проживає на вулиці Карбишева, 4, кв. 25. У цьому ж будинку інший абонент у квартирі 43 має борг у сумі 57 тисяч гривень.



На вулиці Ковельській у будинку під номером 112 у квартирі 47 проживає споживач послуг, який має борг 67 тисяч гривень. 62 тисячі накопичили за абонентською адресою на вулиці Ковельській, 100, кв. 21.



На вулиці Князя Олега, 1 (кв. 4) та Олега Ольжича, 3 (кв. 11) споживачі не сплачують понад 56 тисяч гривень кожен.



52 тисячі гривень не сплатили власники особового рахунку, що проживають в будинку 1 (кв. 38) на вулиці Незалежності.



По 51 тисячі гривень боргують абоненти на вулиці Луцька у будинках 158 . (кв. 15) та 253 (кв. 30).



Закриває десятку неплатників послуг споживач на вулиці Луцька, 105/1 ( кв. 55) з боргом у розмірі майже 46 тисяч гривень.



Загалом, за тепло і гаряче водопостачання 114 абонентів боргують від 5 до 10 тисяч гривень.



84 абоненти мають борг у сумі від 10 до 20 тисяч гривень, 52 споживачі послуг боргують від 20 до 50 тисяч гривень.



Понад 50 тисяч боргу мають 10 абонентів у Володимирі-Волинському.



"Якщо всі важелі впливу, коли споживач має можливість погасити борг добровільно, вичерпано, за справу береться юрист, вирішуючи її у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство «Володимир-Волинськтеплоенерго» оприлюднило рейтинг злісних неплатників комунальних послуг за опалення та гарячу воду.Про це інформують на сторінці КП “Володимир-Волинськтеплоенерго” у Фейсбук Так, найбільший борг у розмірі понад 67 тисяч гривень накопичив споживач, що проживає на вулиці Карбишева, 4, кв. 25. У цьому ж будинку інший абонент у квартирі 43 має борг у сумі 57 тисяч гривень.На вулиці Ковельській у будинку під номером 112 у квартирі 47 проживає споживач послуг, який має борг 67 тисяч гривень. 62 тисячі накопичили за абонентською адресою на вулиці Ковельській, 100, кв. 21.На вулиці Князя Олега, 1 (кв. 4) та Олега Ольжича, 3 (кв. 11) споживачі не сплачують понад 56 тисяч гривень кожен.52 тисячі гривень не сплатили власники особового рахунку, що проживають в будинку 1 (кв. 38) на вулиці Незалежності.По 51 тисячі гривень боргують абоненти на вулиці Луцька у будинках 158 . (кв. 15) та 253 (кв. 30).Закриває десятку неплатників послуг споживач на вулиці Луцька, 105/1 ( кв. 55) з боргом у розмірі майже 46 тисяч гривень.Загалом, за тепло і гаряче водопостачання 114 абонентів боргують від 5 до 10 тисяч гривень.84 абоненти мають борг у сумі від 10 до 20 тисяч гривень, 52 споживачі послуг боргують від 20 до 50 тисяч гривень.Понад 50 тисяч боргу мають 10 абонентів у Володимирі-Волинському."Якщо всі важелі впливу, коли споживач має можливість погасити борг добровільно, вичерпано, за справу береться юрист, вирішуючи її у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

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