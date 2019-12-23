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Показали, де і як впродовж року зберігають новорічні іграшки для луцьких ялинок

Показали, де і як впродовж року зберігають новорічні іграшки для луцьких ялинок
На підприємстві "Луцьксвітло" зберігають святкові інсталяції, іграшки та гірлянди з луцьких ялинок за останні п'ять років.

Нині працівники підприємства готують прикраси для святкового оформлення міста. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Суспільне побувало на складі "Луцьксвітла" та познайомилося з електромонтерами, які щозими підіймаються на верхівки трьох луцьких ялинок, щоб прикрасити дерева до новорічно-різдвяних свят.

Ялинкові кулі різних кольорів та розмірів зберігають в ящиках на складі підприємства. Доглядає за прикрасами комірниця Валентина Ребекевша. Жінка розповіла, що в її обов'язки входить підготовка ілюмінації та куль до монтажу.

«Вони в нас в хорошому стані, ми їх перераховуємо і які не придатні ми їх списуємо», – каже комірниця.

Щозими частину іграшок доводиться списувати.

«Дуже часто вітер, сніг, то вони падають, вдаряються, б'ються, це щороку декілька іграшок мусить впасти», – розповів заступник директора підприємства Олександр Малець.

Один з електромонтерів підприємства – Олександр Гончарук прикрашає ялинки у центрі Луцька вже 15 років. Чоловік нині готує святкові декорації до монтажних робіт. Каже: робота монтерів важка.

«Тут одна температура, а як підіймають тебе на метрів п'ятнадцять, то зовсім інакша. Сніг, дощ, вітер, наші електромонтери виконують свою роботу, свято ніхто не скасовував».

Цього року на оформлення новорічних дерев використають торішні іграшки. Нові прикраси через обмежений бюджет не закупили. На святкову ілюмінацію та прикраси в Луцьку витратять 300 тисяч гривень.

«Це і робота автовишок, зарплата робітникам, які це все облаштовують, оплата електричної енергії, ілюмінації», – розповів директор департаменту ЖКГ міста Микола Осіюк.

Прикрасити три головні ялинки обласного центру планують до кінця цього тижня. Засвітять ілюмінацію на ялинках та в місті 19 грудня.


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Теги: прикраси, ялинка, Луцьксвітло, гірлянди
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