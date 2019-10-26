У громаді на Волині будуть боротись зі стихійними сміттєзвалищами





Про це йдеться на сайті prozorro, пише



На території громади цим займатиметься КП «ЛЮБЕШІВ-КОМФОРТ-СЕРВІС». Замовник послуги – управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради. Сума контракту – 24,1 тисячі гривень.



Строк виконання робіт – до 31 грудня 2020 року.



Зображення ілюстративне

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