У громаді на Волині будуть боротись зі стихійними сміттєзвалищами
Сьогодні, 01:25
У Любешівській ОТГ візьмуться за впорядкування та ліквідацію стихійних смітників.
Про це йдеться на сайті prozorro, пише Район.Любешів.
На території громади цим займатиметься КП «ЛЮБЕШІВ-КОМФОРТ-СЕРВІС». Замовник послуги – управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради. Сума контракту – 24,1 тисячі гривень.
Строк виконання робіт – до 31 грудня 2020 року.
Зображення ілюстративне
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Про це йдеться на сайті prozorro, пише Район.Любешів.
На території громади цим займатиметься КП «ЛЮБЕШІВ-КОМФОРТ-СЕРВІС». Замовник послуги – управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради. Сума контракту – 24,1 тисячі гривень.
Строк виконання робіт – до 31 грудня 2020 року.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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