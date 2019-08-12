Шукали два дні: на Львівщині двоє військових потонули в озері





54-річний прапорщик і 51-річний молодший старшина пішли до озера вже під вечір. Глибина його – щонайменше 2,5 м. Про це йдеться в сюжеті



Цього дня саме почалася відлига. Коли прапорщик зайшов на кригу, вона проломилася під ним, а старшина кинувся його рятувати, проте й сам пішов під лід.



У той день там був ще й третій військовий. Він спробував їх врятувати, але не вдалося.



Для пошуку загиблих викликали рятувальників та водолазів. Знайти тіла вдалося лише через два дні.



Рятувальники кажуть, що військові могли залишитися живими, якби дотримувалися елементарних правил безпеки. Проте вони не взяли з собою жодного предмету для порятунку на воді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині на території полігону втопилися двоє військових, які вирішили порибалити на озері у вихідний день. Їхні тіла довелося шукати два дні.54-річний прапорщик і 51-річний молодший старшина пішли до озера вже під вечір. Глибина його – щонайменше 2,5 м. Про це йдеться в сюжеті Надзвичайних новин Цього дня саме почалася відлига. Коли прапорщик зайшов на кригу, вона проломилася під ним, а старшина кинувся його рятувати, проте й сам пішов під лід.У той день там був ще й третій військовий. Він спробував їх врятувати, але не вдалося.Для пошуку загиблих викликали рятувальників та водолазів. Знайти тіла вдалося лише через два дні.Рятувальники кажуть, що військові могли залишитися живими, якби дотримувалися елементарних правил безпеки. Проте вони не взяли з собою жодного предмету для порятунку на воді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію