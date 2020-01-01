Степанов оприлюднив статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 993 особи;летальних випадків – 266;одужало – 13 903 особи;здійснили тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).Захворюваність тримається на високому рівні, але третій день поспіль в Україні за добу фіксують більше тих, хто одужав, ніж інфікованих.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 858 714 осіб;одужало – 465 021 особа;летальних випадків – 14 470;провели ПЛР-тестувань – 4 917 780.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 86 437 випадків;Вінницька область – 19 206 випадків;Волинська область – 27 194 випадки;Дніпропетровська область – 46 891 випадок;Донецька область – 27 678 випадків;Житомирська область – 32 987 випадків;Закарпатська область – 25 344 випадки;Запорізька область – 39 758 випадків;Івано-Франківська область – 40 007 випадків;Київська область – 46 211 випадків;Кіровоградська область – 6 744 випадки;Луганська область – 7 436 випадків;Львівська область – 51 915 випадків;Миколаївська область – 22 621 випадок;Одеська область – 54 840 випадків;Полтавська область – 27 772 випадки;Рівненська область – 35 034 випадки;Сумська область – 34 611 випадків;Тернопільська область – 30 462 випадки;Харківська область – 60 992 випадки;Херсонська область – 13 039 випадків;Хмельницька область – 33 426 випадків;Черкаська область – 29 449 випадків;Чернівецька область – 36 044 випадки;Чернігівська область – 22 616 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.