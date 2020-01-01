Степанов оприлюднив статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за 9 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 993 особи;
летальних випадків – 266;
одужало – 13 903 особи;
здійснили тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
Захворюваність тримається на високому рівні, але третій день поспіль в Україні за добу фіксують більше тих, хто одужав, ніж інфікованих.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 858 714 осіб;
одужало – 465 021 особа;
летальних випадків – 14 470;
провели ПЛР-тестувань – 4 917 780.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 86 437 випадків;
Вінницька область – 19 206 випадків;
Волинська область – 27 194 випадки;
Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
Донецька область – 27 678 випадків;
Житомирська область – 32 987 випадків;
Закарпатська область – 25 344 випадки;
Запорізька область – 39 758 випадків;
Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
Київська область – 46 211 випадків;
Кіровоградська область – 6 744 випадки;
Луганська область – 7 436 випадків;
Львівська область – 51 915 випадків;
Миколаївська область – 22 621 випадок;
Одеська область – 54 840 випадків;
Полтавська область – 27 772 випадки;
Рівненська область – 35 034 випадки;
Сумська область – 34 611 випадків;
Тернопільська область – 30 462 випадки;
Харківська область – 60 992 випадки;
Херсонська область – 13 039 випадків;
Хмельницька область – 33 426 випадків;
Черкаська область – 29 449 випадків;
Чернівецька область – 36 044 випадки;
Чернігівська область – 22 616 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 993 особи;
летальних випадків – 266;
одужало – 13 903 особи;
здійснили тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
Захворюваність тримається на високому рівні, але третій день поспіль в Україні за добу фіксують більше тих, хто одужав, ніж інфікованих.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 858 714 осіб;
одужало – 465 021 особа;
летальних випадків – 14 470;
провели ПЛР-тестувань – 4 917 780.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 86 437 випадків;
Вінницька область – 19 206 випадків;
Волинська область – 27 194 випадки;
Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
Донецька область – 27 678 випадків;
Житомирська область – 32 987 випадків;
Закарпатська область – 25 344 випадки;
Запорізька область – 39 758 випадків;
Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
Київська область – 46 211 випадків;
Кіровоградська область – 6 744 випадки;
Луганська область – 7 436 випадків;
Львівська область – 51 915 випадків;
Миколаївська область – 22 621 випадок;
Одеська область – 54 840 випадків;
Полтавська область – 27 772 випадки;
Рівненська область – 35 034 випадки;
Сумська область – 34 611 випадків;
Тернопільська область – 30 462 випадки;
Харківська область – 60 992 випадки;
Херсонська область – 13 039 випадків;
Хмельницька область – 33 426 випадків;
Черкаська область – 29 449 випадків;
Чернівецька область – 36 044 випадки;
Чернігівська область – 22 616 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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