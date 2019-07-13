Через несправність газового обладнання у Луцьку горів будинок





Про це



Вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули до місця події о 12:34, провели бойове розгортання та задіяли для боротьби із полум'ям один спеціальний водяний ствол.



О 12:37 пожежу вдалось локалізувати, о 12:39 вже ліквідували повністю.



Ймовірною причиною рятувальники називають неправильне влаштування та несправність побутового газового обладнання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про пожежу у місті Луцьку надійшло до служби «101» 9 грудня о 12:25. Загорання трапилося на вулиці Боженка.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули до місця події о 12:34, провели бойове розгортання та задіяли для боротьби із полум'ям один спеціальний водяний ствол.О 12:37 пожежу вдалось локалізувати, о 12:39 вже ліквідували повністю.Ймовірною причиною рятувальники називають неправильне влаштування та несправність побутового газового обладнання.

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