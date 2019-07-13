Через несправність газового обладнання у Луцьку горів будинок
Сьогодні, 09:41
Повідомлення про пожежу у місті Луцьку надійшло до служби «101» 9 грудня о 12:25. Загорання трапилося на вулиці Боженка.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули до місця події о 12:34, провели бойове розгортання та задіяли для боротьби із полум'ям один спеціальний водяний ствол.
О 12:37 пожежу вдалось локалізувати, о 12:39 вже ліквідували повністю.
Ймовірною причиною рятувальники називають неправильне влаштування та несправність побутового газового обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.
Вогнем зайнявся цегляний житловий будинок. Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули до місця події о 12:34, провели бойове розгортання та задіяли для боротьби із полум'ям один спеціальний водяний ствол.
О 12:37 пожежу вдалось локалізувати, о 12:39 вже ліквідували повністю.
Ймовірною причиною рятувальники називають неправильне влаштування та несправність побутового газового обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – автотроща за участі 4 машин: рух дорогою ускладнений
Сьогодні, 09:57
Сурогат розливала у пляшки з-під дитячої води: у Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню
Сьогодні, 09:43
Через несправність газового обладнання у Луцьку горів будинок
Сьогодні, 09:41
Курс валют у Луцьку на 10 грудня
Сьогодні, 09:08