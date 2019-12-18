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Сурогат розливала у пляшки з-під дитячої води: у Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню

Сурогат розливала у пляшки з-під дитячої води: у Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню
У Луцьку муніципали вже вчетверте викрили жіку, яка продавала сурогатний алкоголь з рук.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.

Інформують, що для прикриття, аби не викликати підозри у перехожих, використовувалась тара від дитячої води. Уже двічі жінка отримала штраф по 3400 гривень.

Цього разу протокол склали за ч.4 ст.156 КУпАП, яка передбачає штраф від 10200 до 20400 грн. Справу передауть для розгляду в Луцький міськрайонний суд.
Сурогат розливала у пляшки з-під дитячої води: у Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню
Сурогат розливала у пляшки з-під дитячої води: у Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню

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Теги: сурогат, алкоголь
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