На Волині – автотроща за участі 4 машин: рух дорогою ускладнений
Сьогодні, 09:57
На автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), поблизу населеного пункту Воля Любитівська, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
На автошляху зіткнулися чотири транспортні засоби. За попередньою інформацією в автопригоді травмованих немає. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.
Рух ускладнений, на місці події працює патрульна поліція.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
На автошляху зіткнулися чотири транспортні засоби. За попередньою інформацією в автопригоді травмованих немає. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.
Рух ускладнений, на місці події працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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