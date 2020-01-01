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На Волині – автотроща за участі 4 машин: рух дорогою ускладнений

На Волині – автотроща за участі 4 машин: рух дорогою ускладнений
На автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), поблизу населеного пункту Воля Любитівська, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

На автошляху зіткнулися чотири транспортні засоби. За попередньою інформацією в автопригоді травмованих немає. Транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень.

Рух ускладнений, на місці події працює патрульна поліція.
На Волині – автотроща за участі 4 машин: рух дорогою ускладнений

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Теги: аварія, ДТП
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