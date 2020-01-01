Голова міграційної служби Португалії пішла у відставку через скандал з убивством українця. ВІДЕО
Сьогодні, 10:03
Очільниця міграційної служби Португалії Кріштіна Гатоеш пішла з посади на тлі скандалу довкола вбивства українця.
Про це розповіли у ТСН.
Кілька тижнів тому Кріштіна Гатоеш в інтерв'ю журналістам зізналася, що загиблий Ігор Гуменюк зазнав катувань в ізоляторі аеропорту.
У португальському міністерстві внутрішньої адміністрації відставку очільниці міграційної служби пояснили реформами і від подальших коментарів відмовилися. Утім, один із португальських депутатів написав, що це було єдиним можливим виходом із скандальної ситуації.
Нагадаємо, що інцидент стався ще наприкінці березня цього року. Тоді 40-річного Ігоря Гуменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в'їхати до країни без дійсної візи. Згодом чоловік помер в ізоляторі.
Трьох офіцерів, причетних до справи, затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. У представництві організації Amnesty International, що розслідує грубе порушення прав людей, кажуть: ситуація з українцем не поодинокицй випадок у Португалії.
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Про це розповіли у ТСН.
Кілька тижнів тому Кріштіна Гатоеш в інтерв'ю журналістам зізналася, що загиблий Ігор Гуменюк зазнав катувань в ізоляторі аеропорту.
У португальському міністерстві внутрішньої адміністрації відставку очільниці міграційної служби пояснили реформами і від подальших коментарів відмовилися. Утім, один із португальських депутатів написав, що це було єдиним можливим виходом із скандальної ситуації.
Нагадаємо, що інцидент стався ще наприкінці березня цього року. Тоді 40-річного Ігоря Гуменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в'їхати до країни без дійсної візи. Згодом чоловік помер в ізоляторі.
Трьох офіцерів, причетних до справи, затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. У представництві організації Amnesty International, що розслідує грубе порушення прав людей, кажуть: ситуація з українцем не поодинокицй випадок у Португалії.
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