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Голова міграційної служби Португалії пішла у відставку через скандал з убивством українця. ВІДЕО

Голова міграційної служби Португалії пішла у відставку через скандал з убивством українця. ВІДЕО
Очільниця міграційної служби Португалії Кріштіна Гатоеш пішла з посади на тлі скандалу довкола вбивства українця.

Про це розповіли у ТСН.

Кілька тижнів тому Кріштіна Гатоеш в інтерв'ю журналістам зізналася, що загиблий Ігор Гуменюк зазнав катувань в ізоляторі аеропорту.

У португальському міністерстві внутрішньої адміністрації відставку очільниці міграційної служби пояснили реформами і від подальших коментарів відмовилися. Утім, один із португальських депутатів написав, що це було єдиним можливим виходом із скандальної ситуації.

Нагадаємо, що інцидент стався ще наприкінці березня цього року. Тоді 40-річного Ігоря Гуменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в'їхати до країни без дійсної візи. Згодом чоловік помер в ізоляторі.

Трьох офіцерів, причетних до справи, затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. У представництві організації Amnesty International, що розслідує грубе порушення прав людей, кажуть: ситуація з українцем не поодинокицй випадок у Португалії.



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Теги: Португалія, вбивство, українець
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