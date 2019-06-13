Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



Так, у телефонному режимі, спритник представившись працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі 39 тисяч гривень.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила жителька Ковеля.Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.Так, у телефонному режимі, спритник представившись працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі 39 тисяч гривень.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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