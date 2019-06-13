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Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень

Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень
На «гачок» до псевдобанківських працівників потрапила жителька Ковеля.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

Так, у телефонному режимі, спритник представившись працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі 39 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.


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Теги: шахраї, волинянка, гроші, картка
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