Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни





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Зокрема напередодні мешканка села Ратнів Луцького району виявила у полі неподалік села підозрілий металевий предмет. Піротехніки, які прибули за викликом, констатували: це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Небезпечну знахідку ліквідували на спеціальному майданчику.



Ще два предмети, що за зовнішніми ознаками нагадували боєприпаси, виявили за кілька кілометрів від села Галина Воля Старовижівського району. Група піротехніків вилучила небезпечні знахідки і знешкодила їх. З’ясувалося, це дві протитанкові міни часів ІІ Світової війни.



В обох випадках вибухонебезпечні предмети виявили на відкритих територіях на поверхні ґрунту. Надзвичайники зауважують, що імовірно, їх віднайшли і викинули «чорні» археологи, які у пошуку цінностей наразили на небезпеку не тільки власне життя, а й тих, хто потім випадково натрапив на ці предмети.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 грудня працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували три боєприпаси, які мешканці виявили у Луцькому та Старовижівському районах.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема напередодні мешканка села Ратнів Луцького району виявила у полі неподалік села підозрілий металевий предмет. Піротехніки, які прибули за викликом, констатували: це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Небезпечну знахідку ліквідували на спеціальному майданчику.Ще два предмети, що за зовнішніми ознаками нагадували боєприпаси, виявили за кілька кілометрів від села Галина Воля Старовижівського району. Група піротехніків вилучила небезпечні знахідки і знешкодила їх. З’ясувалося, це дві протитанкові міни часів ІІ Світової війни.В обох випадках вибухонебезпечні предмети виявили на відкритих територіях на поверхні ґрунту. Надзвичайники зауважують, що імовірно, їх віднайшли і викинули «чорні» археологи, які у пошуку цінностей наразили на небезпеку не тільки власне життя, а й тих, хто потім випадково натрапив на ці предмети.

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