На автодорозі Львів-Ковель вантажівка на смерть збила молодого чоловіка





Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня о 17:35 год, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Водій вантажного автомобіля IVECO з причепом (реєстрація Республіки Білорусь), громадянин Республіки Білорусь 1984 року народження, скоїв наїзд на пішохода, мешканця м. Соснівка 1986 року народження, який рухався в попутному напрямку по краю дороги.



Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюють.



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