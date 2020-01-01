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На автодорозі Львів-Ковель вантажівка на смерть збила молодого чоловіка

На автодорозі Львів-Ковель вантажівка на смерть збила молодого чоловіка
У селі Сілець Сокальського району на автодорозі Р-15 сполученням “Львів-Ковель” вантажівка збила пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня о 17:35 год, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Водій вантажного автомобіля IVECO з причепом (реєстрація Республіки Білорусь), громадянин Республіки Білорусь 1984 року народження, скоїв наїзд на пішохода, мешканця м. Соснівка 1986 року народження, який рухався в попутному напрямку по краю дороги.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюють.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Львівська обалсть, смертельна аварія, вантажівка
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