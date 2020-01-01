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Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ

Де на Волині найбільше хворіють на грип та ГРВІ
За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищив епідемічний поріг на 5% та становить 509 на 100 тис. населення, а також на 10% вищий за аналогічний період минулого сезону.

На Волині показник захворюваності становить 549 на 100 тисяч населення, нижчий від епідемічного порогу на 4% (вищий від середнього по Україні на 8%), інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року він більший на 4 %. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі та Луцькому районі.

Протягом останнього тижня в області захворіло понад 5,6 тис. волинян на ГРВІ, із них 45% — це діти віком до 17 років (2,5 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 80% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.

З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло понад 53 тисяч мешканців області (5%), що на 7,6 тис. більше ніж попереднього сезону.

Епідемічний сезон з грипу та ГРВІ 2020-2021 років відрізняється від попередніх сезонів тим, що цього року сезонне зростання захворюваності респіраторними інфекціями протікає у поєднанні з пандемією коронавірусної інфекції (СOVID -19).

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь, статистика
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