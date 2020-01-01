На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами

Мінусова температура повітря у поєднанні з опадами у вигляді дощу та снігу призвели до виникнення ожеледиці на автошляхах Волині.Дорожники області проводять обробку доріг протиожеледними матеріалами аби забезпечити безпечний та безперебійний проїзд, - інформують у Службу автомобільних доріг у Волинській області.Так, станом на 11 годину на дорогах державного значення працює понад 60 одиниць техніки.Також закликають водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму та безпечної дистанції, а також не створювати перепон для роботи дорожньої техніки.У разі виникнення ускладнень в русі водії можуть телефонувати в Службу автомобільних доріг у Волинській області за номером: (0332) 78 54 69.