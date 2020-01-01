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На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами

На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами
Мінусова температура повітря у поєднанні з опадами у вигляді дощу та снігу призвели до виникнення ожеледиці на автошляхах Волині.

Дорожники області проводять обробку доріг протиожеледними матеріалами аби забезпечити безпечний та безперебійний проїзд, - інформують у Службу автомобільних доріг у Волинській області.

Так, станом на 11 годину на дорогах державного значення працює понад 60 одиниць техніки.

Також закликають водіїв бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму та безпечної дистанції, а також не створювати перепон для роботи дорожньої техніки.

У разі виникнення ускладнень в русі водії можуть телефонувати в Службу автомобільних доріг у Волинській області за номером: (0332) 78 54 69.
На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами
На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами
На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами
На Волині працює понад 60 машин, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами

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Теги: ожеледиця, дорога, Волинь, обробка
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