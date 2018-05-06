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Прикордонники Луцького загону затримали алжирця, який «подорожував» без документів

Прикордонники Луцького загону затримали алжирця, який «подорожував» без документів
Учора прикордонники Луцького загону затримали громадянина Алжиру. Охоронці кордону затримали «туриста» неподалік пункту пропуску «Доманове».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зі слів іноземця, він є громадянином Алжиру і слідував за таким маршрутом: «Алжир-Туречина-Греція-Болгарія-Македонія-Косово-Сербія-Румунія-Угорщина-Україна». Надалі мала бути Австрія. Однак його рюкзак з особистими речами та документами вкрали в Сербії на паркінгу.

Алжирець наразі він перебуває в прикордонному підрозділі до встановлення особи, згодом його притягнуть до адміністративної відповідальності.






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Теги: прикордонники, нелегал, алжирець
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