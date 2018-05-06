Прикордонники Луцького загону затримали алжирця, який «подорожував» без документів





Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Зі слів іноземця, він є громадянином Алжиру і слідував за таким маршрутом: «Алжир-Туречина-Греція-Болгарія-Македонія-Косово-Сербія-Румунія-Угорщина-Україна». Надалі мала бути Австрія. Однак його рюкзак з особистими речами та документами вкрали в Сербії на паркінгу.



Алжирець наразі він перебуває в прикордонному підрозділі до встановлення особи, згодом його притягнуть до адміністративної відповідальності.













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