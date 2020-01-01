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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Степанов назвав основні причини, чому в Україні вводять локдаун з 8 січня

Степанов назвав основні причини, чому в Україні вводять локдаун з 8 січня
Міністерство охорони здоров'я запропонувало введення жорстких карантинних заходів з 8 по 24 січня через роботу медичної системи у напруженому режимі, сезонне зростання кількості хворих на грип з кінця січня та збільшення кількості захворівших на коронавірусну хворобу COVID-19 через новорічні свята.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Чому ми саме як Міністерство охорони здоров'я говорили про саме посилення таких обмежень і чому ми дали таку пропозицію? Річ у тому, що попри те, що на сьогодні ситуація якось так стабілізувалася і нам вдалося тими карантинними обмеженнями, які діяли на території країни, збити цю ураганну хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби та стабілізувати ситуацію, але та кількість захворівших, яку ми фіксуємо кожного дня – це більше 13 тисяч. Тобто останніми днями вона все-таки достатньо велика і наша медична система працює у напруженому режимі", - розповів Степанов.

За його словами, також прогнозується збільшення кількості захворівших.

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"Будемо мати надію, що не ураганними темпами. Окрім того, ми розуміємо, що проведення новорічних свят теж дадуть певний спалах та збільшення кількості захворівших. Є ще одна дуже важлива складова – це починаючи з кінця січня у нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це у нас відбувається кожного року й це додаткове серйозне навантаження на медичну систему…Саме тому обусловлення всіх цих факторів привело нас до того, що з 8 січня по 24 січня ввести додаткове посилення карантинних заходів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.


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Теги: МОЗ, локдаун, причини, коронавірус, пандемія
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