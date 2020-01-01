21-річному наркозлочинцю з Луцька «світить» до 12 років тюрми
Сьогодні, 11:36
Судитимуть 21-річного уродженця Луцька, який зберігав психотропні речовини.
Так, в жовтні 2020 року молодик через інтернет-ресурс незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту на території Луцька, - інформує пресслужба прокуратура Волині.
Отримавши посилку від невстановленої особи, чоловік був затриманий працівниками поліції, в якого під час обшуку вилучили пакунок з PVP, загальною масою понад 22 грами.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Примітка: санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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Так, в жовтні 2020 року молодик через інтернет-ресурс незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, з метою її подальшого збуту на території Луцька, - інформує пресслужба прокуратура Волині.
Отримавши посилку від невстановленої особи, чоловік був затриманий працівниками поліції, в якого під час обшуку вилучили пакунок з PVP, загальною масою понад 22 грами.
Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.
Примітка: санкцією ч. 3 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.
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