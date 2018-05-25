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У Нововолинську шахтарі продовжують акцію протесту

У Нововолинську шахтарі продовжують акцію протесту
10-го грудня у Нововолинську під будівлею ДП «Волиньвугілля» знову зранку зібралися шахтарі.

Нагадаємо, 7-го грудня на шахті №9 та “Бужанській” люди не вийшли на роботу та прийшли в Волиньвугілля. 8-го грудня 14 гірників залишилася в знак протесту під землею на шахті “Бужанська”, - пише Буг.

Пробули вони там добу і ввечері, 9-го грудня, піднялися на поверхню та долучилися до акції під "Волиньвугілля".

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Працівники копалень вимагають погашення заборгованості та звільнення керівництва: генерального директора ДП «Волиньвугілля» Юрія Ключковського та технічного директора Анатолія Головка. 10-го грудня шахтарі не пустили їх на роботу.

9-го грудня поліція Нововолинська повідомила, що за невиплату зарплати шахтарям відкрили кримінальну справу. Встановили, що заробітну плату працівники не отримували з липня цього року, заборгованість перед ними вже сягнула близько 30 мільйонів гривень.

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Теги: Нововолинськ, шахтарі, протест
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