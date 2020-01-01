На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин зупинили несправний бус, набитий контрабандними цигарками. ФОТО





Про це повідомляє



Поліцейські цей автомобіль зупинили. Водій помітно нервував під час спілкування з охоронцями порядку, тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку авто й виявили у багажному відсіку численну кількість білих мішків, вміст яких 45-річний водій відмовився показати.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі, під час огляду транспортного засобу зі слідчими в авто виявили 107 ящиків, в кожному з ящиків по 48 блоків цигарок виробництва Білорусії. Жодних документів чоловік на цей товар чоловік не надав.



За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 199 ККУ (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 грудня, близько 20-ї години на автошляху М-07 Київ-Ковель-Ягодин, що поблизу міста Сарни, патрульні помітили транспортний засіб Mercedes, який рухався з технічною несправністю.Про це повідомляє патрульна поліція України. Поліцейські цей автомобіль зупинили. Водій помітно нервував під час спілкування з охоронцями порядку, тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку авто й виявили у багажному відсіку численну кількість білих мішків, вміст яких 45-річний водій відмовився показати.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.Надалі, під час огляду транспортного засобу зі слідчими в авто виявили 107 ящиків, в кожному з ящиків по 48 блоків цигарок виробництва Білорусії. Жодних документів чоловік на цей товар чоловік не надав.За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 199 ККУ (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку).

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