Одна людина померла і 362 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 362 нових випадки захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, за минулу добу коронавірус виявили:м. Луцьк – 187,м. Нововолинськ – 14,Володимир-Волинський район – 43,Горохівський район – 2,Іваничівський район – 2,Камінь-Каширський район – 3,Ківерцівський район –18,Ковельський район –16,Локачинський район – 2,Любомльський район – 2,Луцький район – 41,Меневицький район – 19,Ратнівський район – 9,Рожищенський – 3,Шацький район – 1Одужало за добу 316 осіб.Летальних випадків — 1 (Старовижівський район).Загалом, станом на 10 грудня в області зареєстрували 27194 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1330 у дітей та 2220 у медичних працівників. Одужало 20023 особи, з них 986 дітей та 1800 медичних працівників. 462 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 7448 (в т. ч. 134 летальних)м. Нововолинськ – 1885 (в т. ч. 38 летальних)Володимир-Волинський район – 2388 (в т. ч. 34 летальних)Горохівський район – 1024 (в т. ч. 22 летальних)Іваничівський район – 588 (в т. ч. 16 летальних)Камінь-Каширський район – 903 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2234 (в т. ч. 27 летальних)Ковельський район – 2431 (в т. ч. 48 летальних)Локачинський район – 452 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 636 (в т. ч. 7 летальних)Любешівський район – 893 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 2524 (в т. ч. 30 летальних)Маневицький район – 1117 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 884 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 607 (в т. ч. 19 летальних)Старовижівський район – 316 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 647 ( в т. ч. 7 летальних)Шацький район – 217 (в т. ч. 5 летальних)На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 116 402 особи. За останню добу обстежили 1128 осіб, тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 224 та приватними лабораторіями – 10.