Одна людина померла і 362 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 12:15
За останню добу на Волині зареєстрували 362 нових випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за минулу добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 187,
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 43,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район –18,
Ковельський район –16,
Локачинський район – 2,
Любомльський район – 2,
Луцький район – 41,
Меневицький район – 19,
Ратнівський район – 9,
Рожищенський – 3,
Шацький район – 1
Одужало за добу 316 осіб.
Летальних випадків — 1 (Старовижівський район).
Загалом, станом на 10 грудня в області зареєстрували 27194 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1330 у дітей та 2220 у медичних працівників. Одужало 20023 особи, з них 986 дітей та 1800 медичних працівників. 462 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 7448 (в т. ч. 134 летальних)
м. Нововолинськ – 1885 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2388 (в т. ч. 34 летальних)
Горохівський район – 1024 (в т. ч. 22 летальних)
Іваничівський район – 588 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 903 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2234 (в т. ч. 27 летальних)
Ковельський район – 2431 (в т. ч. 48 летальних)
Локачинський район – 452 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 636 (в т. ч. 7 летальних)
Любешівський район – 893 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 2524 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1117 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 884 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 607 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 316 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 647 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 217 (в т. ч. 5 летальних)
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 116 402 особи. За останню добу обстежили 1128 осіб, тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 224 та приватними лабораторіями – 10.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за минулу добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 187,
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 43,
Горохівський район – 2,
Іваничівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район –18,
Ковельський район –16,
Локачинський район – 2,
Любомльський район – 2,
Луцький район – 41,
Меневицький район – 19,
Ратнівський район – 9,
Рожищенський – 3,
Шацький район – 1
Одужало за добу 316 осіб.
Летальних випадків — 1 (Старовижівський район).
Загалом, станом на 10 грудня в області зареєстрували 27194 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1330 у дітей та 2220 у медичних працівників. Одужало 20023 особи, з них 986 дітей та 1800 медичних працівників. 462 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 16 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 7448 (в т. ч. 134 летальних)
м. Нововолинськ – 1885 (в т. ч. 38 летальних)
Володимир-Волинський район – 2388 (в т. ч. 34 летальних)
Горохівський район – 1024 (в т. ч. 22 летальних)
Іваничівський район – 588 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 903 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2234 (в т. ч. 27 летальних)
Ковельський район – 2431 (в т. ч. 48 летальних)
Локачинський район – 452 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 636 (в т. ч. 7 летальних)
Любешівський район – 893 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 2524 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1117 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 884 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 607 (в т. ч. 19 летальних)
Старовижівський район – 316 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 647 ( в т. ч. 7 летальних)
Шацький район – 217 (в т. ч. 5 летальних)
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 116 402 особи. За останню добу обстежили 1128 осіб, тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 224 та приватними лабораторіями – 10.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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