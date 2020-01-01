Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».



Володимир-Волинський район



10:00 - 16:00. Стоматполіклініка, м-н Секондхенд , церква свідків Єгови, м. Володимир – Волинський,

вул. Козацька, Устилузька 6-62, Драгоманова, 39-60, Тіниста, пров. Полтавський.



09:00-16:00. с. Верба бригада, склади, контора, МТС, Магазин, клуб, с. Суходоли вул. Молодіжна 2-16, Шкільна 1-31,33-53; Жовтнева 1-12, Нововолинська, Степова.



14:00-16:00. Церква. с. Верба вул. Набережна, Колгоспна.



Горохівський район



10.00 - 15.00. с. Ковбань: Башня, Церква, с. Новосілки: ФОП Пилипчук Л.С. свинарник, ФОП Цомпель І.Й.,Телятник,ФОП Климочко І.З., магазин, ТзОВ "Волинь Агро",Тік,Церква,Башня, "Укрпошта",поштове відділення ПАТ"Укртелеком", АТС , Школа Новосілківська сільська рада, Сенкевичівське СТБар, Новосілківська сільська рада, Башня, Церква, ФОП Мельник О.В , Магазин, ПАТ" Ковельмолоко", приймальний пункт , КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП, ПрАТ "Київстар", Станція Новосілківська сільська рада, Башня,ФОП Михальчук О.М., магазин, Новосілківська сільська рада, Башня, ФОП Сак М.П., Телятник, с. Ковбань, с. Новосілки:



10.00 - 13.00 ТзОВ "Водолій", Паливний склад

ПАТ"Укртелеком", АТС, Сенкевичівська селищна рада, Адмінприміщення, СФГ ім.Ющука Торговий кіоск, ФОП Нікітішина К.О., кіоск, ФОП Башук В.А., Кіоск, Побут, "смт. Сенкевичівка:вул. 1-го травня, вул. Жовтнева", Сенкевичівська селищна рада башня,Сенкевичівська селищна рада Клуб, ФОП Шкамарда М.М., Магазин,ФОП Самчик В.Р. Кафетерій смт. Сенкевичівка:

вул. Лесі Українки"

вул. 1-го травня,

вул. Жовтнева,

вул. Луцька

ФОП КовальчукМ.Я., рем. майстерня

ФОП КовальчукМ.Я., прохідна

Сенкевичівська селищна рада, башня

ФОП Мазурик Сергій Іванович, Магазин, смт. Сенкевичівка, вул. Гагаріна"



Іваничівський район



09:30 – 16:30 ФОП Швець В.В. - Магазин с.Литовеж с.Литовеж вул.Шевченка



10:00 – 15:30 ФОП Іванчук О.І. - АЗС с.Павлівка; ПФ"РАК" – аптека с.Павлівка, ФОП Савчук С.В. Торговий павільйон с.Павлівка; ФОП Глазов П.В. Торгівельний павільйон с.Павлівка; ФОП Кузвєсов Д.В. Тимчасова споруда с.Павлівка с.Павлівка вул.Незалежності



Камінь-Каширський район



9:00 - 16:00. м. Камінь-Каширський вул Першого Травня, пров. Поліський, вул Поліська, вул Європейська



10:00 - 13:00. с. Сошично вул Миру,



9:30 - 16:00. с. Ворокомле вул Вільшина, вул Лісова



Ківерцівський район



13:00-16:00. м. Ківерці

ГУ пенсійного фонду України у Вол. обл.

ФОП Коваленко А.І. - магазин

Ківерцівський медичнний коледж

школа №1, класи 1-4, швидка допомога

Відділ держгеокадастру у Ківерцівському районі

спортивна школа м.Ківерці

вул.Жовтнева 12-30,

пров. Квітковий

вул.Міцкевича 7-39, 16-48а,

вул. Ковельська 20

вул.Л.Українки 13-25, 8-35,

вул. Дорошенка 42,44



9:00-16:00

ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ

ФОП Журба Ольга,ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна,ФОП Чайка Павло Володимирович

ДТГО "Львівська залізниця " - водокачка

ФОП Панасюк Юрій Іванович

ТзОВ "Шен", ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна

ФОП Прокопчук Галина Степанівна

ФОП Величко Ірина Михайлівна

ФОП Кирилюк Лідія Євдокимівна

ФОП Балаєскул Інна Андріївна

ФОП Хвірук Віктор Володимирович

ФОП Устимчук Валерій Васильович

"Аргос"-заправка,ТзОВ `Тартак` , ТзОВ "Ківерціметал",ФОП Мосійчук Галина Василівна

ТзОВ "Обрій", Ківерцівський РСТК ТСО України

Церква ХВЄ м. Ківерці

вул.Б.Хмельницького

вул.Чкалова, вул.Вишневецького

вул. Рожищенська

вул. Лєрмонтова

вул.Б.Хмельницького

вул. Винниченка

вул.Деревообробників

вул.Паркова, вул.Дорошенка

вул.Міцкевича, вул.Ломоносова

вул.Миру, вул.8 Березня

вул. Свободи, вул.Чехова

вул.Космонавтів, вул.Літописна 20-37

вул.Київська 64-89 ,вул.Комунальна , вул. І.Франка,вул.Довбуша,вул.9 Травня,вул. Лісна

с.Хорлупи

вул.Першотравнева, вул.Комсомольська,17-22,



Ковельський район



9:00-17:00

ТзОВ "Вілена-М", Відділ освіти Ковельської районної державної, Адміністрації,Успенська церква с.Доротище, Ковельське МТМО, Волинська дирекція АТ "Укрпошта",

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", с. Доротище

Управління освіти виконавчого комітету

Ковельської міської ради. Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честь

Святого Князя Олега Брянського Української

Правосавної Церкви, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ",ДП "Державний центр сертифікації і експертизи, Сільськогосподарської продукції", Управління капітального будівництва та, житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради

ФОП Моцер В.І, Ковельське МТМО

ФОП Семерей С.Л, м.Ковель

вул.Павлова, вул.Міцкевича, вул.С.Бандери, вул.Толстого, вул.Шопена

Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Кисляк Л.А, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ

УКРАЇНА", ФОП Шава В.П, Ковельське управління водопровідно каналізаційн ого господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"

ТзОВ "лайфселл", Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", Управління освіти виконавчого комітету, Ковельської міської ради, м.Ковель

вул.Коновальця, вул.Симоненка, вул.В.Стуса

Ковельське МТМО

Голобська селищна рада, с.Мар’янівка



Локачинський район



9:00-15:00. ФОП Трасковська, с. Маньків

вул.Першотравнева, Центральна, Грушевського



місто Луцьк



13:30-17:00. Школа №11,

Магазин «АBC»



09:00 - 17:00. вул. Нижня, Зарічна, Тиха (частково), Новочерчецька (частково), Нижній проїзд, пров. Тихий, вул. Поліська.



Любомльський та Шацький райони



9:00 - 17:00. с. Ростань, с.Радехів



місто Нововолинськ



9:00-17:00. м. Нововолинськ: управління юстиції, АТС вул. Винниченка 14 м. Нововолинськ: вул. Винниченка 14,16; Маяковського 9.

с. Благодатне: вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18, вул. Лісова 3,6,15,17,14-58

м. Нововолинськ:

Будінвест вул.Нововилинська, 51/1,

французькі натяжні стелі вул.Нововолинська, 51/1,

ТзОВ Буг-біс вул.Нововолинська 51,

м-н Ажур вул.Нововолинська, 51, Лазня вул.Св.Володимира, 7, кафе ПАБ вул.Св.Володимира ,7,AMORE весільна агенція вул.Св.Володимира, ЦТП, побутсервіс прос. Дружби 8, пенсійний фонд прос. Дружби 8

м-н Будмайстер прос. Дружби 8 Стоматолог вул .Нововолинська 53 м-н Автодім вул. Нвоволинська 53 м-н Контролзет вул.Нововолинська 51 Київська акад.міжнар.відносин прос. Дружби 6а

м-н Книжковий прос. Дружби 6а ПП Тандем прос.Дружби 6а АТБ-маркет пр-кт Дружби 6астомат. Альфа-дент вул.Св.Володимира 5

салон Вікна та двері вул.Св.Володимира 5 базова станція моб.звязку Водафон Св.Володимира.5



Ратнівський район



9:30-17:00 Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області

СВК "Колос", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА", Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СПІЛЬНИЙ ЛІС"

Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна, Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович Частково с. Сільця



Рожищенський район



9:00-17:00. Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство. м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище,

вул.Чехова,1-39,(пепарні), 8-14, (парні), вул.Ліпкана, (повністю), вул.Шевченка 61,67,

с.Тростянка (магазин), с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7

с.Тристень

м.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10

м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28

вул.Мазепи (107-133) непарні

(магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище,

вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106

(ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база), вул.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31

с.Топільне вул Центральна магазини,кіоск Вольська,майстерня школи,

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

с.Носачевичі (повністю)

смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня.

с.Підліски

вул.Лугова , 2-18(парні)11,5.



Старовижівський район



09:00-16:00. Магазин,ФАП,Школа,УПЦ. с Лютка вул Л.Українки,Березова,



10:00-16:00. с. Лютка вул Лісова, Павла Могили.

УПЦ, Дит. садок, Відділення зв’язку, С. Мизово вул Шевченка



Турійський район



10:00-11:00. Луківський міжгосп- інкубаторна с.м.т.Луків вул.Ковельська



11:00-12:00. Лікарня, рентгенкабінет, терцентр – гол.корпус, їдальня, адмінприміщення с.м.т.Луків вул. Ковельська, Партизанська, С.Наливайка



13:00-14:00 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, с.Комарів, Ковельавтодор- база відпочинку,ПТУ-22, Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».10:00 - 16:00. Стоматполіклініка, м-н Секондхенд , церква свідків Єгови, м. Володимир – Волинський,вул. Козацька, Устилузька 6-62, Драгоманова, 39-60, Тіниста, пров. Полтавський.09:00-16:00. с. Верба бригада, склади, контора, МТС, Магазин, клуб, с. Суходоли вул. Молодіжна 2-16, Шкільна 1-31,33-53; Жовтнева 1-12, Нововолинська, Степова.14:00-16:00. Церква. с. Верба вул. Набережна, Колгоспна.10.00 - 15.00. с. Ковбань: Башня, Церква, с. Новосілки: ФОП Пилипчук Л.С. свинарник, ФОП Цомпель І.Й.,Телятник,ФОП Климочко І.З., магазин, ТзОВ "Волинь Агро",Тік,Церква,Башня, "Укрпошта",поштове відділення ПАТ"Укртелеком", АТС , Школа Новосілківська сільська рада, Сенкевичівське СТБар, Новосілківська сільська рада, Башня, Церква, ФОП Мельник О.В , Магазин, ПАТ" Ковельмолоко", приймальний пункт , КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП, ПрАТ "Київстар", Станція Новосілківська сільська рада, Башня,ФОП Михальчук О.М., магазин, Новосілківська сільська рада, Башня, ФОП Сак М.П., Телятник, с. Ковбань, с. Новосілки:10.00 - 13.00 ТзОВ "Водолій", Паливний складПАТ"Укртелеком", АТС, Сенкевичівська селищна рада, Адмінприміщення, СФГ ім.Ющука Торговий кіоск, ФОП Нікітішина К.О., кіоск, ФОП Башук В.А., Кіоск, Побут, "смт. Сенкевичівка:вул. 1-го травня, вул. Жовтнева", Сенкевичівська селищна рада башня,Сенкевичівська селищна рада Клуб, ФОП Шкамарда М.М., Магазин,ФОП Самчик В.Р. Кафетерій смт. Сенкевичівка:вул. Лесі Українки"вул. 1-го травня,вул. Жовтнева,вул. ЛуцькаФОП КовальчукМ.Я., рем. майстерняФОП КовальчукМ.Я., прохіднаСенкевичівська селищна рада, башняФОП Мазурик Сергій Іванович, Магазин, смт. Сенкевичівка, вул. Гагаріна"09:30 – 16:30 ФОП Швець В.В. - Магазин с.Литовеж с.Литовеж вул.Шевченка10:00 – 15:30 ФОП Іванчук О.І. - АЗС с.Павлівка; ПФ"РАК" – аптека с.Павлівка, ФОП Савчук С.В. Торговий павільйон с.Павлівка; ФОП Глазов П.В. Торгівельний павільйон с.Павлівка; ФОП Кузвєсов Д.В. Тимчасова споруда с.Павлівка с.Павлівка вул.Незалежності9:00 - 16:00. м. Камінь-Каширський вул Першого Травня, пров. Поліський, вул Поліська, вул Європейська10:00 - 13:00. с. Сошично вул Миру,9:30 - 16:00. с. Ворокомле вул Вільшина, вул Лісова13:00-16:00. м. КіверціГУ пенсійного фонду України у Вол. обл.ФОП Коваленко А.І. - магазинКіверцівський медичнний коледжшкола №1, класи 1-4, швидка допомогаВідділ держгеокадастру у Ківерцівському районіспортивна школа м.Ківерцівул.Жовтнева 12-30,пров. Квітковийвул.Міцкевича 7-39, 16-48а,вул. Ковельська 20вул.Л.Українки 13-25, 8-35,вул. Дорошенка 42,449:00-16:00ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГФОП Журба Ольга,ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна,ФОП Чайка Павло ВолодимировичДТГО "Львівська залізниця " - водокачкаФОП Панасюк Юрій ІвановичТзОВ "Шен", ФОП Бутримчук Тетяна СергіївнаФОП Прокопчук Галина СтепанівнаФОП Величко Ірина МихайлівнаФОП Кирилюк Лідія ЄвдокимівнаФОП Балаєскул Інна АндріївнаФОП Хвірук Віктор ВолодимировичФОП Устимчук Валерій Васильович"Аргос"-заправка,ТзОВ `Тартак` , ТзОВ "Ківерціметал",ФОП Мосійчук Галина ВасилівнаТзОВ "Обрій", Ківерцівський РСТК ТСО УкраїниЦерква ХВЄ м. Ківерцівул.Б.Хмельницькоговул.Чкалова, вул.Вишневецькоговул. Рожищенськавул. Лєрмонтовавул.Б.Хмельницькоговул. Винниченкавул.Деревообробниківвул.Паркова, вул.Дорошенкавул.Міцкевича, вул.Ломоносовавул.Миру, вул.8 Березнявул. Свободи, вул.Чеховавул.Космонавтів, вул.Літописна 20-37вул.Київська 64-89 ,вул.Комунальна , вул. І.Франка,вул.Довбуша,вул.9 Травня,вул. Ліснас.Хорлупивул.Першотравнева, вул.Комсомольська,17-22,9:00-17:00ТзОВ "Вілена-М", Відділ освіти Ковельської районної державної, Адміністрації,Успенська церква с.Доротище, Ковельське МТМО, Волинська дирекція АТ "Укрпошта",АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", с. ДоротищеУправління освіти виконавчого комітетуКовельської міської ради. Релігійна громада(релігійне об`єднання)на честьСвятого Князя Олега Брянського УкраїнськоїПравосавної Церкви, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР, ЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ",ДП "Державний центр сертифікації і експертизи, Сільськогосподарської продукції", Управління капітального будівництва та, житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Моцер В.І, Ковельське МТМОФОП Семерей С.Л, м.Ковельвул.Павлова, вул.Міцкевича, вул.С.Бандери, вул.Толстого, вул.ШопенаУправління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Кисляк Л.А, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФУКРАЇНА", ФОП Шава В.П, Ковельське управління водопровідно каналізаційн ого господарства "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ТзОВ "лайфселл", Підприємство теплових мереж "Ковельтепло", Управління освіти виконавчого комітету, Ковельської міської ради, м.Ковельвул.Коновальця, вул.Симоненка, вул.В.СтусаКовельське МТМОГолобська селищна рада, с.Мар’янівка9:00-15:00. ФОП Трасковська, с. Маньківвул.Першотравнева, Центральна, Грушевського13:30-17:00. Школа №11,Магазин «АBC»09:00 - 17:00. вул. Нижня, Зарічна, Тиха (частково), Новочерчецька (частково), Нижній проїзд, пров. Тихий, вул. Поліська.9:00 - 17:00. с. Ростань, с.Радехів9:00-17:00. м. Нововолинськ: управління юстиції, АТС вул. Винниченка 14 м. Нововолинськ: вул. Винниченка 14,16; Маяковського 9.с. Благодатне: вул. Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18, вул. Лісова 3,6,15,17,14-58м. Нововолинськ:Будінвест вул.Нововилинська, 51/1,французькі натяжні стелі вул.Нововолинська, 51/1,ТзОВ Буг-біс вул.Нововолинська 51,м-н Ажур вул.Нововолинська, 51, Лазня вул.Св.Володимира, 7, кафе ПАБ вул.Св.Володимира ,7,AMORE весільна агенція вул.Св.Володимира, ЦТП, побутсервіс прос. Дружби 8, пенсійний фонд прос. Дружби 8м-н Будмайстер прос. Дружби 8 Стоматолог вул .Нововолинська 53 м-н Автодім вул. Нвоволинська 53 м-н Контролзет вул.Нововолинська 51 Київська акад.міжнар.відносин прос. Дружби 6ам-н Книжковий прос. Дружби 6а ПП Тандем прос.Дружби 6а АТБ-маркет пр-кт Дружби 6астомат. Альфа-дент вул.Св.Володимира 5салон Вікна та двері вул.Св.Володимира 5 базова станція моб.звязку Водафон Св.Володимира.59:30-17:00 Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської областіСВК "Колос", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філіяПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА", Фізична особа-підприємець Юхимчук Людмила Миколаївна, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СПІЛЬНИЙ ЛІС"Фізична особа підприємець Литвинець Катерина Василівна, Фізична особа Аврамук Богдан Олександрович Частково с. Сільця9:00-17:00. Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство. м.Рожище, вул.Чехова м.Рожище,вул.Чехова,1-39,(пепарні), 8-14, (парні), вул.Ліпкана, (повністю), вул.Шевченка 61,67,с.Тростянка (магазин), с.Тростянка, вул.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7с.Тристеньм.Рожище, вул.Дорошенка, 5-43, 2-28, 3а, Чайковського, 21, Макаренка, 2-10м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торговиі кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок, вул.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня,1-28вул.Мазепи (107-133) непарні(магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище,вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106(ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база), вул.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1Травня, 9-31с.Топільне вул Центральна магазини,кіоск Вольська,майстерня школи,с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котел, КНС, забійний цех, автомайстерня.с.Підліскивул.Лугова , 2-18(парні)11,5.09:00-16:00. Магазин,ФАП,Школа,УПЦ. с Лютка вул Л.Українки,Березова,10:00-16:00. с. Лютка вул Лісова, Павла Могили.УПЦ, Дит. садок, Відділення зв’язку, С. Мизово вул Шевченка10:00-11:00. Луківський міжгосп- інкубаторна с.м.т.Луків вул.Ковельська11:00-12:00. Лікарня, рентгенкабінет, терцентр – гол.корпус, їдальня, адмінприміщення с.м.т.Луків вул. Ковельська, Партизанська, С.Наливайка13:00-14:00 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин, с.Комарів, Ковельавтодор- база відпочинку,ПТУ-22, Нововолинський ЕМТ- база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин

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