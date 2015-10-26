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Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження

Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження
Депутат від фракції «За Майбутнє» Євгеній Недищук відмовився від мандата.

Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.

Депутат Анатолій Вітів, який озвучив це питання у порядку денному, повідомив, що є відповідна заява Євгенія Недищука, а також рішення комісії, тож запропонував підтримати це питання, щоб мати змогу швидше завести у раду нову людину.

Причини такого рішення нещодавно обраного депутата наразі невідомі.

У підтримку цього питання проголосували 49 депутатів.

Зауважимо, що питання розглянули першим, а після цього фракція «За Майбутнє» одразу попросила перерву на 15 хвилин.

Нагадаємо, Євгеній Недищук отримав депутатський мандат після того, як від нього відмовився нардеп Ігор Гузь.


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Теги: Євгеній Недищук, відмова, мандат, повноваження, Волиньрада
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