Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження

Депутат від фракції «За Майбутнє»відмовився від мандата.Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.Депутат, який озвучив це питання у порядку денному, повідомив, що є відповідна заява Євгенія Недищука, а також рішення комісії, тож запропонував підтримати це питання, щоб мати змогу швидше завести у раду нову людину.Причини такого рішення нещодавно обраного депутата наразі невідомі.У підтримку цього питання проголосували 49 депутатів.Зауважимо, що питання розглянули першим, а після цього фракція «За Майбутнє» одразу попросила перерву на 15 хвилин.Нагадаємо, Євгеній Недищук отримав депутатський мандат після того, як від нього відмовився нардеп