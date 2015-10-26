Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження
Сьогодні, 12:29
Депутат від фракції «За Майбутнє» Євгеній Недищук відмовився від мандата.
Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.
Депутат Анатолій Вітів, який озвучив це питання у порядку денному, повідомив, що є відповідна заява Євгенія Недищука, а також рішення комісії, тож запропонував підтримати це питання, щоб мати змогу швидше завести у раду нову людину.
Причини такого рішення нещодавно обраного депутата наразі невідомі.
У підтримку цього питання проголосували 49 депутатів.
Зауважимо, що питання розглянули першим, а після цього фракція «За Майбутнє» одразу попросила перерву на 15 хвилин.
Нагадаємо, Євгеній Недищук отримав депутатський мандат після того, як від нього відмовився нардеп Ігор Гузь.
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Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.
Депутат Анатолій Вітів, який озвучив це питання у порядку денному, повідомив, що є відповідна заява Євгенія Недищука, а також рішення комісії, тож запропонував підтримати це питання, щоб мати змогу швидше завести у раду нову людину.
Причини такого рішення нещодавно обраного депутата наразі невідомі.
У підтримку цього питання проголосували 49 депутатів.
Зауважимо, що питання розглянули першим, а після цього фракція «За Майбутнє» одразу попросила перерву на 15 хвилин.
Нагадаємо, Євгеній Недищук отримав депутатський мандат після того, як від нього відмовився нардеп Ігор Гузь.
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