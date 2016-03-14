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Помер відомий ковельський письменник і поет

Помер відомий ковельський письменник і поет
Помер відомий ковельський поет, письменник, журналіст Георгій Ідрісов. У лютому цього року він відзначив своє 75-річчя.

Про це повідомляє Ковельmedia.

Народився Георгій Костянтинович у Вінницькій області. Після школи вступив до педагогічного інституту на факультет іноземних мов. З другого курсу його призвали до Збройних сил колишнього СРСР. Пройшов спеціальну однорічну підготовку, поглибив знання з німецької, в результаті чого отримав офіцерське звання. Проходив військову службу у військах особливого радіотехнічного призначення. Служив на Далекому Сході – на острові Сахаліні. Заочно закінчив юридичний інститут.

У Ковелі Георгій Ідрісов працював у будівельній галузі інженером із постачання.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам померлого.

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Теги: Ковель, помер, письменник
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