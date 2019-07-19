У Волиньраді – новий депутат

Євгеній Недищук відмовився від мандата. Замість нього депутатом обласної ради став помічник народного депутата Ігоря Гузя Андрій Бокоч.



Про це йшлося сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.



Нагадаємо, що питання щодо



Після перерви голова Волинької обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко сказав, що ТВК розглянула відмову Євгена Недищука і постановила визнати депутатом Андрія Бокоча, тож йому під оплески залу вручили посвідчення і депутатський значок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат від фракції «За Майбутнє»відмовився від мандата. Замість нього депутатом обласної ради став помічник народного депутатаПро це йшлося сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.Нагадаємо, що питання щодо складання повноважень Недищука розглянули першим , а після цього фракція «За Майбутнє» одразу попросила перерву на 15 хвилин.Після перерви голова Волинької обласної територіальної виборчої комісіїсказав, що ТВК розглянула відмову Євгена Недищука і постановила визнати депутатом Андрія Бокоча, тож йому під оплески залу вручили посвідчення і депутатський значок.

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