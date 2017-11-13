На «Ягодині» у хлопця в спідній білизні знайшли марихуану. ФОТО
Сьогодні, 12:58
На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону у черкащанина виявили наркотики.
Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали українця, який автомобілем Mercedes їхав у Польщу, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під час прикордонного контролю на пасажира мікроавтобуса спрацював службовий собака, який натренований на пошук наркотичних речовин.
Провівши спільно з працівниками митниці особистий огляд подорожуючого, правоохоронці виявили два пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору.
Наркотики, попередньо марихуану, вагою майже 55 грамів 28-річний житель Черкаської області намагався перевезти через кордон, приховавши у спідній білизні.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.
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Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали українця, який автомобілем Mercedes їхав у Польщу, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
Під час прикордонного контролю на пасажира мікроавтобуса спрацював службовий собака, який натренований на пошук наркотичних речовин.
Провівши спільно з працівниками митниці особистий огляд подорожуючого, правоохоронці виявили два пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору.
Наркотики, попередньо марихуану, вагою майже 55 грамів 28-річний житель Черкаської області намагався перевезти через кордон, приховавши у спідній білизні.
Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.
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