На «Ягодині» у хлопця в спідній білизні знайшли марихуану. ФОТО





Сьогодні в пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали українця, який автомобілем Mercedes їхав у Польщу, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.



Під час прикордонного контролю на пасажира мікроавтобуса спрацював службовий собака, який натренований на пошук наркотичних речовин.



Провівши спільно з працівниками митниці особистий огляд подорожуючого, правоохоронці виявили два пакунки з речовиною сіро-зеленого кольору.



Наркотики, попередньо марихуану, вагою майже 55 грамів 28-річний житель Черкаської області намагався перевезти через кордон, приховавши у спідній білизні.



Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи.







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