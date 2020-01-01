У Луцьку на Відродження деякі будинки залишилися без опалення

У зв’язку з виявленням витоку на тепловій мережі поблизу будинку на проспекті Відродження, 14-а у Луцьку мешканці деяких будинків сидять без опалення.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".Так, у четрвер, 10 грудня, з 10:00 розпочалися роботи із заміни несправних засувок в тепловій камері поблизу житлового будинку на просп. Відродження, 14-а, у зв’язку з чим тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для 5 будинків на просп. Відродження. Роботи із заміни засувок завершилися після 12:00.Також зауважуть, що наразі проводять роботи із відновлення послуги для споживачів будинків на просп. Відродження, 7, 14, 14-б, 16-а. А також тривають роботи із заміни зворотної ділянки аварійних трубопроводів на вводі в будинок на просп. Відродження, 14-а, який залишається без опалення.Очікуваний термін завершення аварійних робіт та відновлення послуги з централізованого теплопостачання для житлового будинку на просп. Відродження, 14-а – сьогодні до кінця дня.