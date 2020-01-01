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У Луцьку на Відродження деякі будинки залишилися без опалення

У Луцьку на Відродження деякі будинки залишилися без опалення
У зв’язку з виявленням витоку на тепловій мережі поблизу будинку на проспекті Відродження, 14-а у Луцьку мешканці деяких будинків сидять без опалення.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Так, у четрвер, 10 грудня, з 10:00 розпочалися роботи із заміни несправних засувок в тепловій камері поблизу житлового будинку на просп. Відродження, 14-а, у зв’язку з чим тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для 5 будинків на просп. Відродження. Роботи із заміни засувок завершилися після 12:00.

Також зауважуть, що наразі проводять роботи із відновлення послуги для споживачів будинків на просп. Відродження, 7, 14, 14-б, 16-а. А також тривають роботи із заміни зворотної ділянки аварійних трубопроводів на вводі в будинок на просп. Відродження, 14-а, який залишається без опалення.

Очікуваний термін завершення аварійних робіт та відновлення послуги з централізованого теплопостачання для житлового будинку на просп. Відродження, 14-а – сьогодні до кінця дня.


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Теги: опалення, тепло, Луцьк, Відродженя
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