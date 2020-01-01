У Волиньраді хочуть висловити недовіру Юрію Погуляйку

На засіданні сесії Волинської обласної ради мали намір заслухати звіт голови Волинської облдержадміністрації. Але голова ОДА не прийшов на сесію, а депутати визнали його роботу незадовільною та вирішили висловити йому недовіру.Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.Питання щодо заслуховування звіту ініціював депутат. Його підтримали і інші колеги.Зокрема, депутатзауважив, що учора, 9 грудян, збирали відповідну депутатську комісію, на яку запрошували Юрія Погуляйка, однак той не прийшов.«Він, м’яко кажучи, проігнорував. Комісія вирішила визнати його роботу незадовільною. Я не знаю, чи знайдеться у цій залі людина, яка визнає її задовільною», - сказав Вітів.«Я би хотів, щоб ми до цього питання підійшли беземоційно. Як говорить закон: щороку, як мінімум – раз в рік, голова ОДА має звітувати перед обласною радою. Вже другий рік ми не можемо почути про виконання його функцій. Це питання виникло не сьогодні і не дарма», - сказав Бондар.Депутатзауважив, що факт ігнорування сесії – це вияв неповаги до найвищого представницького органу волинського краю.«Все почалося з от такої неповаги до простих волинян. Всі ми знаємо, що з приходом Погуляйка були факти відвертого хамства… Це все ще й робилося мовою російського окупанта, з яким ми вже воюємо сьомий рік. Це тут не пройшло. Почалося інше – система поборів, потім – система відкатів, а закінчилося тим, що зараз є система впровадження «стукачества», – висловився Пирожик.Нардеп, присутній на сесії, наголосив, що були різні періоди в історії Волині, були різні голови ОДА, але не було таких, які не приходили до депутатів.«Ці люди, попередні голови ОДА, заслуговують на повагу, бо вони вміли чути представників громади – депутатський корпус. На жаль, цей голова ОДА не чує і корпус Верховної Ради. На жаль, я можу констатувати, що цей рік Волинь програла», - сказав Рубльов.Зрештою, депутати вирішили взяти звіт Погуляйка, якого так і не було, до відома, а його роботу – незадовільною.Згодом Володимир Бондар запропонував висловити Погуляйкові недовіру. Для цього вирішили створити комісію і провести голосування з цього приводу. Станом на 13:10 на сесії – перерва для формування і початку роботи лічильної комісії. А попереду – голосування щодо висловлення недовіри.Натомість голова ОДА напередодні сесії висловив свою позицію щодо цього на офіційному сайті ОДА. За його словами, на засідання сьогоднішньої сесії його не запросили.«І взагалі у голови ОДА є робочий графік, який формується не за два дні, а у понеділок про скликання сесії ще не йшлося», - йдеться на сайті ОДА.За словами Погуляйка, голови місцевих державних адміністрацій щороку звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень за відповідний календарний (бюджетний) рік після його завершення, а саме в році, наступному за звітним.«І я обов’язково прозвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України», - резюмують у повідомленні на сайті облдержадміністрації.