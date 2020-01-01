У Волиньраді хочуть висловити недовіру Юрію Погуляйку
Сьогодні, 13:13
На засіданні сесії Волинської обласної ради мали намір заслухати звіт голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка. Але голова ОДА не прийшов на сесію, а депутати визнали його роботу незадовільною та вирішили висловити йому недовіру.
Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.
Питання щодо заслуховування звіту ініціював депутат Володимир Бондар. Його підтримали і інші колеги.
Зокрема, депутат Анатолій Вітів зауважив, що учора, 9 грудян, збирали відповідну депутатську комісію, на яку запрошували Юрія Погуляйка, однак той не прийшов.
«Він, м’яко кажучи, проігнорував. Комісія вирішила визнати його роботу незадовільною. Я не знаю, чи знайдеться у цій залі людина, яка визнає її задовільною», - сказав Вітів.
«Я би хотів, щоб ми до цього питання підійшли беземоційно. Як говорить закон: щороку, як мінімум – раз в рік, голова ОДА має звітувати перед обласною радою. Вже другий рік ми не можемо почути про виконання його функцій. Це питання виникло не сьогодні і не дарма», - сказав Бондар.
Депутат Олександр Пирожик зауважив, що факт ігнорування сесії – це вияв неповаги до найвищого представницького органу волинського краю.
«Все почалося з от такої неповаги до простих волинян. Всі ми знаємо, що з приходом Погуляйка були факти відвертого хамства… Це все ще й робилося мовою російського окупанта, з яким ми вже воюємо сьомий рік. Це тут не пройшло. Почалося інше – система поборів, потім – система відкатів, а закінчилося тим, що зараз є система впровадження «стукачества», – висловився Пирожик.
Нардеп Вячеслав Рубльов, присутній на сесії, наголосив, що були різні періоди в історії Волині, були різні голови ОДА, але не було таких, які не приходили до депутатів.
«Ці люди, попередні голови ОДА, заслуговують на повагу, бо вони вміли чути представників громади – депутатський корпус. На жаль, цей голова ОДА не чує і корпус Верховної Ради. На жаль, я можу констатувати, що цей рік Волинь програла», - сказав Рубльов.
Зрештою, депутати вирішили взяти звіт Погуляйка, якого так і не було, до відома, а його роботу – незадовільною.
Згодом Володимир Бондар запропонував висловити Погуляйкові недовіру. Для цього вирішили створити комісію і провести голосування з цього приводу. Станом на 13:10 на сесії – перерва для формування і початку роботи лічильної комісії. А попереду – голосування щодо висловлення недовіри.
Натомість голова ОДА напередодні сесії висловив свою позицію щодо цього на офіційному сайті ОДА. За його словами, на засідання сьогоднішньої сесії його не запросили.
«І взагалі у голови ОДА є робочий графік, який формується не за два дні, а у понеділок про скликання сесії ще не йшлося», - йдеться на сайті ОДА.
За словами Погуляйка, голови місцевих державних адміністрацій щороку звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень за відповідний календарний (бюджетний) рік після його завершення, а саме в році, наступному за звітним.
«І я обов’язково прозвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України», - резюмують у повідомленні на сайті облдержадміністрації.
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Про це стало відомо під час сесії Волинської обласної ради сьогодні, 10 грудня.
Питання щодо заслуховування звіту ініціював депутат Володимир Бондар. Його підтримали і інші колеги.
Зокрема, депутат Анатолій Вітів зауважив, що учора, 9 грудян, збирали відповідну депутатську комісію, на яку запрошували Юрія Погуляйка, однак той не прийшов.
«Він, м’яко кажучи, проігнорував. Комісія вирішила визнати його роботу незадовільною. Я не знаю, чи знайдеться у цій залі людина, яка визнає її задовільною», - сказав Вітів.
«Я би хотів, щоб ми до цього питання підійшли беземоційно. Як говорить закон: щороку, як мінімум – раз в рік, голова ОДА має звітувати перед обласною радою. Вже другий рік ми не можемо почути про виконання його функцій. Це питання виникло не сьогодні і не дарма», - сказав Бондар.
Депутат Олександр Пирожик зауважив, що факт ігнорування сесії – це вияв неповаги до найвищого представницького органу волинського краю.
«Все почалося з от такої неповаги до простих волинян. Всі ми знаємо, що з приходом Погуляйка були факти відвертого хамства… Це все ще й робилося мовою російського окупанта, з яким ми вже воюємо сьомий рік. Це тут не пройшло. Почалося інше – система поборів, потім – система відкатів, а закінчилося тим, що зараз є система впровадження «стукачества», – висловився Пирожик.
Нардеп Вячеслав Рубльов, присутній на сесії, наголосив, що були різні періоди в історії Волині, були різні голови ОДА, але не було таких, які не приходили до депутатів.
«Ці люди, попередні голови ОДА, заслуговують на повагу, бо вони вміли чути представників громади – депутатський корпус. На жаль, цей голова ОДА не чує і корпус Верховної Ради. На жаль, я можу констатувати, що цей рік Волинь програла», - сказав Рубльов.
Зрештою, депутати вирішили взяти звіт Погуляйка, якого так і не було, до відома, а його роботу – незадовільною.
Згодом Володимир Бондар запропонував висловити Погуляйкові недовіру. Для цього вирішили створити комісію і провести голосування з цього приводу. Станом на 13:10 на сесії – перерва для формування і початку роботи лічильної комісії. А попереду – голосування щодо висловлення недовіри.
Натомість голова ОДА напередодні сесії висловив свою позицію щодо цього на офіційному сайті ОДА. За його словами, на засідання сьогоднішньої сесії його не запросили.
«І взагалі у голови ОДА є робочий графік, який формується не за два дні, а у понеділок про скликання сесії ще не йшлося», - йдеться на сайті ОДА.
За словами Погуляйка, голови місцевих державних адміністрацій щороку звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень за відповідний календарний (бюджетний) рік після його завершення, а саме в році, наступному за звітним.
«І я обов’язково прозвітую перед депутатським корпусом про виконання бюджету 2020 року, однак, не раніше січня – лютого 2021 року, зокрема, лише після виконання бюджету за 2020 рік та його затвердження Міністерством фінансів України», - резюмують у повідомленні на сайті облдержадміністрації.
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Коментарі 4
Мало бородатому олігарху облради, ще хоче захопити ОДА
злилися всі під коломойшу і тепер бал правлять
Давно пора
під Вальцмана мали йти?
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