У місті на Волині через газовий стояк загорівся будинок





До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 10-го грудня о 10:14, - пише



Як повідомили рятувальники, о 10:22 на місце події вже прибули вогнеборці. Вони виявили, що з зовнішнього газового стояка іде полум’я. Вже за 8 хвилин пожежу ліквідували.



Ймовірна причина – несправність побутового газового обладнання.



Нагадаємо, що

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