У місті на Волині через газовий стояк загорівся будинок
Сьогодні, 13:19
У Володимирі-Волинському на вулиці Ніла Хасевича горів будинок.
До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 10-го грудня о 10:14, - пише Буг.
Як повідомили рятувальники, о 10:22 на місце події вже прибули вогнеборці. Вони виявили, що з зовнішнього газового стояка іде полум’я. Вже за 8 хвилин пожежу ліквідували.
Ймовірна причина – несправність побутового газового обладнання.
Нагадаємо, що у Луцьку 9 грудня через несправність газового обладнання горів будинок.
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До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 10-го грудня о 10:14, - пише Буг.
Як повідомили рятувальники, о 10:22 на місце події вже прибули вогнеборці. Вони виявили, що з зовнішнього газового стояка іде полум’я. Вже за 8 хвилин пожежу ліквідували.
Ймовірна причина – несправність побутового газового обладнання.
Нагадаємо, що у Луцьку 9 грудня через несправність газового обладнання горів будинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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