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У місті на Волині через газовий стояк загорівся будинок

У місті на Волині через газовий стояк загорівся будинок
У Володимирі-Волинському на вулиці Ніла Хасевича горів будинок.

До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 10-го грудня о 10:14, - пише Буг.

Як повідомили рятувальники, о 10:22 на місце події вже прибули вогнеборці. Вони виявили, що з зовнішнього газового стояка іде полум’я. Вже за 8 хвилин пожежу ліквідували.

Ймовірна причина – несправність побутового газового обладнання.

Нагадаємо, що у Луцьку 9 грудня через несправність газового обладнання горів будинок.

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Теги: пожежа, Володимир
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