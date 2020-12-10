Лікар Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху при Covid-19





Доктор Євген Комаровський розповів, як відновити нюх і як виживати без здатності відчувати запахи, - пишуть



"Безповоротної втрати нюху під час коронавірусу не відбувається. Він обов’язково повернеться. Комусь пощастить, і все налагодиться через два тижні, комусь не пощастить – і він повернеться через кілька місяців, – заспокоює Євген Комаровський.



Під час втрати нюху важливо підтримувати нормальний стан слизових оболонок. Для цього необхідно:



- не допускати сухого повітря, перегріву;

- пити багато рідини;

- спати у чистих кімнатах з нормальною температурою і вологістю.



Як тренувати нюх



Водночас можна проводити тренування нюху, однак ефективність цих дій поки не доведена науковцями.



"Можна нюхати ефірні олії, їх чотири – лимон, гвоздика, троянда і евкаліпт. Потрібно накапати масло на ватний диск і робити короткі вдихи, намагаючись відчути запах. Робити це кілька разів на день", – розповідає Євген Комаровський.



Лікування втрати нюху



Вилікувати втрату нюху не можна. За словами лікаря, обговорюється використання протизапальних гормонів, але їхня ефективність не підтверджена.



"Всередину приймати такі гормони категорично не можна, місцево – можна спробувати у деяких окремих випадках", – продовжує Євген Комаровський.



Однак це варто обговорювати з лікарем.



Втрата нюху може загрожувати життю людини, говорить лікар. Це пов’язано з тим, що за допомогою нюху людина визначає якість продуктів.



"Я вас дуже прошу: вивчайте терміни придатності і дивіться на упаковки. Крім того, дайте понюхати їжу тому, хто не втратив нюх", – коментує він.



Крім того, людина не може відчувати запах диму і газу, що може загрожувати не лише її життю, але й інших.



"Нині, коли опалювальний сезон, потрібно встановити датчики диму і датчики газу. Це дуже важливо", – підсумовує Комаровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Втрата нюху – найтиповіший симптом коронавірусу. Водночас хворі можуть відчувати його повну втрату або ж ослаблення. Також може втрачатися здатність відчувати смак.Докторрозповів, як відновити нюх і як виживати без здатності відчувати запахи, - пишуть Факти. "Безповоротної втрати нюху під час коронавірусу не відбувається. Він обов’язково повернеться. Комусь пощастить, і все налагодиться через два тижні, комусь не пощастить – і він повернеться через кілька місяців, – заспокоює Євген Комаровський.Під час втрати нюху важливо підтримувати нормальний стан слизових оболонок. Для цього необхідно:- не допускати сухого повітря, перегріву;- пити багато рідини;- спати у чистих кімнатах з нормальною температурою і вологістю.Водночас можна проводити тренування нюху, однак ефективність цих дій поки не доведена науковцями."Можна нюхати ефірні олії, їх чотири – лимон, гвоздика, троянда і евкаліпт. Потрібно накапати масло на ватний диск і робити короткі вдихи, намагаючись відчути запах. Робити це кілька разів на день", – розповідає Євген Комаровський.Вилікувати втрату нюху не можна. За словами лікаря, обговорюється використання протизапальних гормонів, але їхня ефективність не підтверджена."Всередину приймати такі гормони категорично не можна, місцево – можна спробувати у деяких окремих випадках", – продовжує Євген Комаровський.Однак це варто обговорювати з лікарем.Втрата нюху може загрожувати життю людини, говорить лікар. Це пов’язано з тим, що за допомогою нюху людина визначає якість продуктів."Я вас дуже прошу: вивчайте терміни придатності і дивіться на упаковки. Крім того, дайте понюхати їжу тому, хто не втратив нюх", – коментує він.Крім того, людина не може відчувати запах диму і газу, що може загрожувати не лише її життю, але й інших."Нині, коли опалювальний сезон, потрібно встановити датчики диму і датчики газу. Це дуже важливо", – підсумовує Комаровський.

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