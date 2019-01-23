Негода в Україні: в трьох областях обмежать рух фур та автобусів
Сьогодні, 13:57
У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях обмежать рух вантажівок і автобусів через несприятливі погодні умови.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За інформацією Укравтодора 10 грудня в зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (від 0 до - 1 градусу морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомлені.
Наразі ускладнень руху та заторів не спостерігають. Також рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За інформацією Укравтодора 10 грудня в зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (від 0 до - 1 градусу морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомлені.
Наразі ускладнень руху та заторів не спостерігають. Також рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах.
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