Негода в Україні: в трьох областях обмежать рух фур та автобусів

У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях обмежать рух вантажівок і автобусів через несприятливі погодні умови.Про це йдеться на сайті ДСНС України."За інформацією Укравтодора 10 грудня в зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (від 0 до - 1 градусу морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомлені.Наразі ускладнень руху та заторів не спостерігають. Також рятувальники закликали водіїв бути уважними та обережними на дорогах.