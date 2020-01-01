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В «Укрзалізниці» повідомили, чи курсуватимуть поїзди під час січневого локдауну

В «Укрзалізниці» повідомили, чи курсуватимуть поїзди під час січневого локдауну
В «Укрзалізниці» запевняють, під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати.

АТ «Укрзалізниця» забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей, йдеться на сайті підприємства.

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«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Закликають пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

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Теги: поїзди, локдаун, Укрзалізниця
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