Показали всі голи «Волині» в осінній частині сезону 2020-2021
Сьогодні, 05:31
У футбольному клубі "Волинь" підготували відеопідбірку всіх голів, які клуб забив у першій частині сезону 2020-2021.
Про це йдеться на сайті футбольного клубу.
У осінній частині сезону "Волинь" забила 18 голів у ворота суперників та 12 разів пропускала від опонентів. Загалом, на зимові канікули "хрестоносці" пішли, займаючи 7 місце в турнірній таблиці, заробивши 24 очка. Через коронавірус лучани зіграли тільки 13 матчів (суперники зіграли по 14-15 матчів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті футбольного клубу.
У осінній частині сезону "Волинь" забила 18 голів у ворота суперників та 12 разів пропускала від опонентів. Загалом, на зимові канікули "хрестоносці" пішли, займаючи 7 місце в турнірній таблиці, заробивши 24 очка. Через коронавірус лучани зіграли тільки 13 матчів (суперники зіграли по 14-15 матчів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Показали всі голи «Волині» в осінній частині сезону 2020-2021
Сьогодні, 05:31
Угорський дипломат і ексдепутат віз контрабандні цигарки через український кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Волинська лікарня купила нове обладнання
Сьогодні, 02:17
В Іваничах загорівся елеватор. ВІДЕО
Сьогодні, 00:23