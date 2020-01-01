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Показали всі голи «Волині» в осінній частині сезону 2020-2021

Показали всі голи «Волині» в осінній частині сезону 2020-2021
У футбольному клубі "Волинь" підготували відеопідбірку всіх голів, які клуб забив у першій частині сезону 2020-2021.

Про це йдеться на сайті футбольного клубу.

У осінній частині сезону "Волинь" забила 18 голів у ворота суперників та 12 разів пропускала від опонентів. Загалом, на зимові канікули "хрестоносці" пішли, займаючи 7 місце в турнірній таблиці, заробивши 24 очка. Через коронавірус лучани зіграли тільки 13 матчів (суперники зіграли по 14-15 матчів).




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Теги: Волинь, футбол, спорт
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