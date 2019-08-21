«Таксі» до школи, Wi-Fi і здорове харчування: вперше за 20 років у закладах освіти України оновлять правила





Про це на брифінгу Віктор Ляшко, – пише



Про що йдеться:



Учнів, які проживають на відстані більше, аніж 2 кілометри до закладу освіти, повинні забезпечити транспортом, що підвозитиме їх до шкіл;



Працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди. У випадку порушення термінів проходження оглядів, працівників не можуть допускатися до роботи;



Оренда шкіл не під освітні потреби заборонена;



Туалети повинні бути у приміщенні школи, а не на вулиці.



«Оскільки у нас до цього часу кожна десята школа має зовнішній туалет, це призводить до того, що у 21 столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров'ям. Ці зміни мають зробити власники закладів, органи місцевого самоврядування та облаштувати внутрішні теплі туалети», – зазначив Ляшко.



Правила щодо комп'ютерів



За новими нормами у школах дозволене бездротове чи дротове підключення до інтернету. Роутери повинні бути встановлені на висоті не менше 2-х метрів від підлоги та виключатися в позанавчальний час.



Якщо це персональні комп'ютери, то екран має бути не менше 15-ти дюймів. Якщо це ноутбук, дозволяється, щоб він був 14-ти дюймовим, але мишка та клавіатура повинні бути окремо.



Розміщення учнів у класі



«Щоб не було сколіозів потрібно підбирати меблі за ростом, а також запропоновано не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди. Це має профілактувати порушення постави, додатково профілактуватиме і порушення зору», – сказав Ляшко.



Учнів, які часто хворіють на простудні захворювання рекомендують розміщувати у третьому ряді від вікна, ближче до внутрішньої стіни.



Харчування



Уперше врегулювали питання організації харчування дітей з особливими потребами.



«Якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря про те, що є певні дієтичні проблеми, то власник закладу має організувати окреме харчування для цієї дитини», – додав Ляшко.



З 1 січня починає діяти новий санітарний регламент для шкіл. У школах дозволено влаштовувати кейтеринг, але він має відповідати нормам здорового харчування.



«Встановлено ряд обмежень до продуктів щодо вмісту солі, цукру, жирів, а також враховується тенденції щодо здорового харчування», – сказав Ляшко.



Також за новими нормами у школах заборонено продавати снеки, м'ясні та рибні продукти промислового виробництва, солодощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2021 року набирає чинності санітарний регламент для закладів середньої освіти. До цього школи працювали за санітарними нормами 2001 року.Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар, – пише Суспільне Учнів, які проживають на відстані більше, аніж 2 кілометри до закладу освіти, повинні забезпечити транспортом, що підвозитиме їх до шкіл;Працівники шкіл повинні проходити профілактичні медичні огляди. У випадку порушення термінів проходження оглядів, працівників не можуть допускатися до роботи;Оренда шкіл не під освітні потреби заборонена;Туалети повинні бути у приміщенні школи, а не на вулиці.«Оскільки у нас до цього часу кожна десята школа має зовнішній туалет, це призводить до того, що у 21 столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров'ям. Ці зміни мають зробити власники закладів, органи місцевого самоврядування та облаштувати внутрішні теплі туалети», – зазначив Ляшко.За новими нормами у школах дозволене бездротове чи дротове підключення до інтернету. Роутери повинні бути встановлені на висоті не менше 2-х метрів від підлоги та виключатися в позанавчальний час.Якщо це персональні комп'ютери, то екран має бути не менше 15-ти дюймів. Якщо це ноутбук, дозволяється, щоб він був 14-ти дюймовим, але мишка та клавіатура повинні бути окремо.«Щоб не було сколіозів потрібно підбирати меблі за ростом, а також запропоновано не менше двох разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди. Це має профілактувати порушення постави, додатково профілактуватиме і порушення зору», – сказав Ляшко.Учнів, які часто хворіють на простудні захворювання рекомендують розміщувати у третьому ряді від вікна, ближче до внутрішньої стіни.Уперше врегулювали питання організації харчування дітей з особливими потребами.«Якщо у дитини є довідка від сімейного лікаря про те, що є певні дієтичні проблеми, то власник закладу має організувати окреме харчування для цієї дитини», – додав Ляшко.З 1 січня починає діяти новий санітарний регламент для шкіл. У школах дозволено влаштовувати кейтеринг, але він має відповідати нормам здорового харчування.«Встановлено ряд обмежень до продуктів щодо вмісту солі, цукру, жирів, а також враховується тенденції щодо здорового харчування», – сказав Ляшко.Також за новими нормами у школах заборонено продавати снеки, м'ясні та рибні продукти промислового виробництва, солодощі.

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