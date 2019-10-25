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На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО

На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
Спробу доправити до Польщі контрабандні тютюнові вироби вантажним потягом припинили учора прикордонники Луцького загону.

Так, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» у потязі в одному із напіввагонів з рудою виявили металеві пластини. В них знаходилося майже півтори тисячі пачок цигарок різних марок, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

В такий спосіб контрабандисти намагались перемістити куриво до Польщі уже не вперше. Аби швидше відшукати товар серед 47 вагонів, зловмисники приховали й GPS-трекер, який прикордонники знайшли в конструктивних особливостях напіввагону.

Цигарки передали представникам Державної митної служби. Наразі проводять заходи щодо встановленню осіб, причетних до організації незаконного переміщення тютюнових виробів.

На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО
На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО


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Теги: контрабанда, сигарети, потяг
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