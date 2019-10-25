На Волині у потязі з рудою знайшли контрабандні сигарети. ФОТО





Так, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» у потязі в одному із напіввагонів з рудою виявили металеві пластини. В них знаходилося майже півтори тисячі пачок цигарок різних марок, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.



В такий спосіб контрабандисти намагались перемістити куриво до Польщі уже не вперше. Аби швидше відшукати товар серед 47 вагонів, зловмисники приховали й GPS-трекер, який прикордонники знайшли в конструктивних особливостях напіввагону.



Цигарки передали представникам Державної митної служби. Наразі проводять заходи щодо встановленню осіб, причетних до організації незаконного переміщення тютюнових виробів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спробу доправити до Польщі контрабандні тютюнові вироби вантажним потягом припинили учора прикордонники Луцького загону.Так, в пункті пропуску для залізничного сполучення «Володимир-Волинський» у потязі в одному із напіввагонів з рудою виявили металеві пластини. В них знаходилося майже півтори тисячі пачок цигарок різних марок, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.В такий спосіб контрабандисти намагались перемістити куриво до Польщі уже не вперше. Аби швидше відшукати товар серед 47 вагонів, зловмисники приховали й GPS-трекер, який прикордонники знайшли в конструктивних особливостях напіввагону.Цигарки передали представникам Державної митної служби. Наразі проводять заходи щодо встановленню осіб, причетних до організації незаконного переміщення тютюнових виробів.

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