Радники, юрист і закупівельник: збільшили штат апарату Волиньради
Сьогодні, 15:33
У Волинській обласній раді вирішили збільшити чисельність виконавчого апарату ради на 5 штатних одиниць.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.
Відповідаючи на питання депутатів, заступник керівника виконавчого апарату обласної ради – керуючий справами Дмитро Дубняк сказав, що збільшення штату – це «виробнича необхідність».
За його словами, йдеться про уповноваженого з питань закупівель, спеціаліста у виробничий відділ, а також радників для голови обласної ради. За інформацією Дмитра Дубняка, оклад радників – 5 700 гривень.
Тож начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради Олені Мельничук передбачити в кошторисі видатків загального фонду обласного бюджету на 2021 рік видатки на утримання обласної ради та її виконавчого апарату з урахуванням введених посад.
Депутат Іван Смітюх порекомендував Григорію Недопаду зняти питання щодо розширення штату обласної ради з розгляду, оскільки це, на його переконання, – зайве навантаження на бюджет.
«Значна частина бюджету буде йти на отримання радників. Вікторович (Григорій Вікторович Недопад – ред.), не робіть так, щоб хтось думав, що Вам треба щось радити, ви досвідчена людина. Немає грошей у платників податків утримувати ще більше радників. Є достатньо радників у цьому залі, в онлайні, які можуть Вам порадити», - сказав він. Утім, за пропозицію зняти питання з розгляду проголосували лише 9 депутаів.
Натомість більшість голосів депутати підтримали збільшення штату виконавчого апарату обласної ради.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.
Відповідаючи на питання депутатів, заступник керівника виконавчого апарату обласної ради – керуючий справами Дмитро Дубняк сказав, що збільшення штату – це «виробнича необхідність».
За його словами, йдеться про уповноваженого з питань закупівель, спеціаліста у виробничий відділ, а також радників для голови обласної ради. За інформацією Дмитра Дубняка, оклад радників – 5 700 гривень.
Тож начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради Олені Мельничук передбачити в кошторисі видатків загального фонду обласного бюджету на 2021 рік видатки на утримання обласної ради та її виконавчого апарату з урахуванням введених посад.
Депутат Іван Смітюх порекомендував Григорію Недопаду зняти питання щодо розширення штату обласної ради з розгляду, оскільки це, на його переконання, – зайве навантаження на бюджет.
«Значна частина бюджету буде йти на отримання радників. Вікторович (Григорій Вікторович Недопад – ред.), не робіть так, щоб хтось думав, що Вам треба щось радити, ви досвідчена людина. Немає грошей у платників податків утримувати ще більше радників. Є достатньо радників у цьому залі, в онлайні, які можуть Вам порадити», - сказав він. Утім, за пропозицію зняти питання з розгляду проголосували лише 9 депутаів.
Натомість більшість голосів депутати підтримали збільшення штату виконавчого апарату обласної ради.
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