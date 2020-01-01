вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Радники, юрист і закупівельник: збільшили штат апарату Волиньради

Радники, юрист і закупівельник: збільшили штат апарату Волиньради
У Волинській обласній раді вирішили збільшити чисельність виконавчого апарату ради на 5 штатних одиниць.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 10 грудня, під час сесії обласної ради.

Відповідаючи на питання депутатів, заступник керівника виконавчого апарату обласної ради – керуючий справами Дмитро Дубняк сказав, що збільшення штату – це «виробнича необхідність».

За його словами, йдеться про уповноваженого з питань закупівель, спеціаліста у виробничий відділ, а також радників для голови обласної ради. За інформацією Дмитра Дубняка, оклад радників – 5 700 гривень.

Тож начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради Олені Мельничук передбачити в кошторисі видатків загального фонду обласного бюджету на 2021 рік видатки на утримання обласної ради та її виконавчого апарату з урахуванням введених посад.

Депутат Іван Смітюх порекомендував Григорію Недопаду зняти питання щодо розширення штату обласної ради з розгляду, оскільки це, на його переконання, – зайве навантаження на бюджет.

«Значна частина бюджету буде йти на отримання радників. Вікторович (Григорій Вікторович Недопад – ред.), не робіть так, щоб хтось думав, що Вам треба щось радити, ви досвідчена людина. Немає грошей у платників податків утримувати ще більше радників. Є достатньо радників у цьому залі, в онлайні, які можуть Вам порадити», - сказав він. Утім, за пропозицію зняти питання з розгляду проголосували лише 9 депутаів.

Натомість більшість голосів депутати підтримали збільшення штату виконавчого апарату обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньрада, штат, апарат, радники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Почесними громадянами Волині посмертно стали 25 Героїв. ІМЕНА
Сьогодні, 16:12
Скільки грошей платитимуть за роботу Недопада і його заступників
Сьогодні, 15:47
Радники, юрист і закупівельник: збільшили штат апарату Волиньради
Сьогодні, 15:33
У Луцьку бус із причепом в'їхав у відбійник
Сьогодні, 15:25
У Звірові вантажівка потрапила у аварію
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Волиньрада висловила недовіру Юрію Погуляйку Волиньрада висловила недовіру Юрію Погуляйку
Сьогодні, 14:52
У Волиньраді хочуть висловити недовіру Юрію Погуляйку У Волиньраді хочуть висловити недовіру Юрію Погуляйку
Сьогодні, 13:13
У Волиньраді – новий депутат У Волиньраді – новий депутат
Сьогодні, 12:50
Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження Нещодавно обраний депутат Волиньради склав повноваження
Сьогодні, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бив по голові: у Луцьку затримали серійного злодія
Сьогодні, 16:40
 0
«Таксі» до школи, Wi-Fi і жодних солодощів: вперше за 20 років у закладах освіти України оновлять правила
Сьогодні, 16:30
 0
Почесними громадянами Волині посмертно стали 25 Героїв. ІМЕНА
Сьогодні, 16:12
 0
Скільки грошей платитимуть за роботу Недопада і його заступників
Сьогодні, 15:47
 0
Радники, юрист і закупівельник: збільшили штат апарату Волиньради
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8