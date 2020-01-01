вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бив по голові: у Луцьку затримали серійного злодія

Бив по голові: у Луцьку затримали серійного злодія
У Луцьку спіймали зловмисника, який причетний до вчинення щонайменше двох кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Зухвалий розбій трапився вечірньої пори, 3 грудня, у Луцьку. Невідома особа вдарила потерпілого по голові: чоловік від сильного удару знепритомнів. Далі зловмисник викрав у нього мобільний телефон, гаманець з грошовими коштами, банківські карти та срібний браслет - на загальну суму близько 12 тисяч гривень. Після цього розбійник намагався збути поцуплене в одному з ломбардів.

Однак луцькі оперативники, провівши необхідні розшукові заходи, швидко встановили особу злочинця: ним виявився 42-річний мешканець Рожищенського району, який, як з’ясували, частенько "промишляв" в обласному центрі.

У подальшому правоохоронці встановили, що той 3 грудня ще й пограбував 69-лучанина. Потерпілий розповів, що того дня підозріла особа зухвало вдарила його по обличчю, викрала гаманець з грішми та побігла у невідомому напрямку.

Таким чином, оперативники затримали справжнього "серійного" зловмисника, який підозрюється і в розбої, і в грабежі.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 186 (Грабіж) та 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, поліція, серійний злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чого морду затушували?
Відповісти
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар Комаровський розповів, чим небезпечна втрата нюху при Covid-19
Сьогодні, 17:03
Викрали сейф, пройшлися всіма кабінетами: невідомі обікрали підприємство на Волині
Сьогодні, 16:49
Бив по голові: у Луцьку затримали серійного злодія
Сьогодні, 16:40
«Таксі» до школи, Wi-Fi і здорове харчування: вперше за 20 років у закладах освіти України оновлять правила
Сьогодні, 16:30
Почесними громадянами Волині посмертно стали 25 Героїв. ІМЕНА
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus Оголосили план-перехоплення: у Луцьку вкрали Lexus
02 грудень, 21:17
Переїхав лампадки і посміявся: на Замковій площі у Луцьку влаштували варварський дрифт Переїхав лампадки і посміявся: на Замковій площі у Луцьку влаштували варварський дрифт
29 листопад, 10:55
Лучанина, який розповсюджував дитячу порнографію, взяли під варту Лучанина, який розповсюджував дитячу порнографію, взяли під варту
27 листопад, 11:45
62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО 62-річний лучанин через Інтернет розповсюджував порнографічні фото дітей. ФОТО
26 листопад, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни
Сьогодні, 18:05
 0
У Маріуполі чоловік захопив заручників у банку. ФОТО
Сьогодні, 17:57
 0
Намагався відкупитися за «неправильний» поворотник: у Луцьку піймали п'яного водія за кермом чужого авто
Сьогодні, 17:45
 0
У Рожищенському районі обрали шістьох старост громад
Сьогодні, 17:40
 0
Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8