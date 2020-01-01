Бив по голові: у Луцьку затримали серійного злодія





Про це



Зухвалий розбій трапився вечірньої пори, 3 грудня, у Луцьку. Невідома особа вдарила потерпілого по голові: чоловік від сильного удару знепритомнів. Далі зловмисник викрав у нього мобільний телефон, гаманець з грошовими коштами, банківські карти та срібний браслет - на загальну суму близько 12 тисяч гривень. Після цього розбійник намагався збути поцуплене в одному з ломбардів.



Однак луцькі оперативники, провівши необхідні розшукові заходи, швидко встановили особу злочинця: ним виявився 42-річний мешканець Рожищенського району, який, як з’ясували, частенько "промишляв" в обласному центрі.



У подальшому правоохоронці встановили, що той 3 грудня ще й пограбував 69-лучанина. Потерпілий розповів, що того дня підозріла особа зухвало вдарила його по обличчю, викрала гаманець з грішми та побігла у невідомому напрямку.



Таким чином, оперативники затримали справжнього "серійного" зловмисника, який підозрюється і в розбої, і в грабежі.



За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 186 (Грабіж) та 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.



Слідчі дії тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку спіймали зловмисника, який причетний до вчинення щонайменше двох кримінальних правопорушень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Зухвалий розбій трапився вечірньої пори, 3 грудня, у Луцьку. Невідома особа вдарила потерпілого по голові: чоловік від сильного удару знепритомнів. Далі зловмисник викрав у нього мобільний телефон, гаманець з грошовими коштами, банківські карти та срібний браслет - на загальну суму близько 12 тисяч гривень. Після цього розбійник намагався збути поцуплене в одному з ломбардів.Однак луцькі оперативники, провівши необхідні розшукові заходи, швидко встановили особу злочинця: ним виявився 42-річний мешканець Рожищенського району, який, як з’ясували, частенько "промишляв" в обласному центрі.У подальшому правоохоронці встановили, що той 3 грудня ще й пограбував 69-лучанина. Потерпілий розповів, що того дня підозріла особа зухвало вдарила його по обличчю, викрала гаманець з грішми та побігла у невідомому напрямку.Таким чином, оперативники затримали справжнього "серійного" зловмисника, який підозрюється і в розбої, і в грабежі.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 186 (Грабіж) та 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.Слідчі дії тривають.

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