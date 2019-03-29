Викрали сейф, пройшлися всіма кабінетами: невідомі обікрали підприємство на Волині





Як розповів Іван Киричик, викрали сейф та пройшлися по всіх кабінетах.



З його слів, 10 грудня в офісі підприємства виявили злом замка у дверях, які ведуть до запасного пожежного виходу.



"Також зламані дверні замки практично у всіх кабінетах, де працюють працівники. Знаю, що викрадено сейф із кабінету головного бухгалтера з частиною установчих документів. Більше інформації поки немає", – розповів посадовець.



Керівник "Волиньторфу" каже, що, на його думку, працювали не дрібні крадії, адже вся офісна техніка на місці. З його слів, грошей у сейфі не було, лише документація. Іван Киричик додав: нині на місці події працює слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині невідомі особи пограбували Маневицький торфозавод державного підприємства "Волиньторф", що в селі Прилісне.Як розповів Суспільному директор підприємства, викрали сейф та пройшлися по всіх кабінетах.З його слів, 10 грудня в офісі підприємства виявили злом замка у дверях, які ведуть до запасного пожежного виходу."Також зламані дверні замки практично у всіх кабінетах, де працюють працівники. Знаю, що викрадено сейф із кабінету головного бухгалтера з частиною установчих документів. Більше інформації поки немає", – розповів посадовець.Керівник "Волиньторфу" каже, що, на його думку, працювали не дрібні крадії, адже вся офісна техніка на місці. З його слів, грошей у сейфі не було, лише документація. Іван Киричик додав: нині на місці події працює слідчо-оперативна група.

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