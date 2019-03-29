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Викрали сейф, пройшлися всіма кабінетами: невідомі обікрали підприємство на Волині

Викрали сейф, пройшлися всіма кабінетами: невідомі обікрали підприємство на Волині
На Волині невідомі особи пограбували Маневицький торфозавод державного підприємства "Волиньторф", що в селі Прилісне.

Як розповів Суспільному директор підприємства Іван Киричик, викрали сейф та пройшлися по всіх кабінетах.

З його слів, 10 грудня в офісі підприємства виявили злом замка у дверях, які ведуть до запасного пожежного виходу.

"Також зламані дверні замки практично у всіх кабінетах, де працюють працівники. Знаю, що викрадено сейф із кабінету головного бухгалтера з частиною установчих документів. Більше інформації поки немає", – розповів посадовець.

Керівник "Волиньторфу" каже, що, на його думку, працювали не дрібні крадії, адже вся офісна техніка на місці. З його слів, грошей у сейфі не було, лише документація. Іван Киричик додав: нині на місці події працює слідчо-оперативна група.


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Теги: Волиньторф, крадіжка, підприємство
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