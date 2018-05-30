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Луцька лікарка пояснила, чим небезпечна мода на голі щиколотки

Луцька лікарка пояснила, чим небезпечна мода на голі щиколотки
Мода на носіння коротких штанів не зникає навіть взимку. Луцька молодь вважає, що це стильно навіть у холодну пору року. І те, що голі щиколотки інколи мають фіолетовий або синій колір, – також вважається нормальним. Проте наслідування саме таким трендам є небезпечним для здоров’я та може мати серйозні наслідки.

Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла сімейна лікарка Луцького центру первинної медичної допомоги №1 Оксана Коноваленко.

З її слів, перехолодження веде до запальних процесів дрібних суглобів, артерій, артеріол, капілярів. Також воно сприяє тому, що понижується загальний імунітет. Як наслідок – атакують різноманітні інфекції.

«Ми маємо покоління, яке ходить у теплих шапках, але з голими ногами. І про це молодь не задумується. На зупинках стоять хлопці і дівчата у кросівках: ноги голі, сині, але на голові тепла шапка. Для чого ж тоді та шапка на голові? Є така приказка: «Тримай голову в холоді, а ноги – в теплі». Люди ж недаремно так говорили. Коли ноги замерзають, стає банально холодно для всього тіла, ми одразу починаємо хворіти», – зауважує Оксана Коноваленко.

Лікарка додає, що захворювання від переохолодження ніг дуже важко лікуються і мають серйозні наслідки.


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Теги: щиколотки, штани, мода
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