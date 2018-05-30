Луцька лікарка пояснила, чим небезпечна мода на голі щиколотки





Про це у коментарі ксана Коноваленко.



З її слів, перехолодження веде до запальних процесів дрібних суглобів, артерій, артеріол, капілярів. Також воно сприяє тому, що понижується загальний імунітет. Як наслідок – атакують різноманітні інфекції.



«Ми маємо покоління, яке ходить у теплих шапках, але з голими ногами. І про це молодь не задумується. На зупинках стоять хлопці і дівчата у кросівках: ноги голі, сині, але на голові тепла шапка. Для чого ж тоді та шапка на голові? Є така приказка: «Тримай голову в холоді, а ноги – в теплі». Люди ж недаремно так говорили. Коли ноги замерзають, стає банально холодно для всього тіла, ми одразу починаємо хворіти», – зауважує Оксана Коноваленко.



Лікарка додає, що захворювання від переохолодження ніг дуже важко лікуються і мають серйозні наслідки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мода на носіння коротких штанів не зникає навіть взимку. Луцька молодь вважає, що це стильно навіть у холодну пору року. І те, що голі щиколотки інколи мають фіолетовий або синій колір, – також вважається нормальним. Проте наслідування саме таким трендам є небезпечним для здоров’я та може мати серйозні наслідки.Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла сімейна лікарка Луцького центру первинної медичної допомоги №1 ОЗ її слів, перехолодження веде до запальних процесів дрібних суглобів, артерій, артеріол, капілярів. Також воно сприяє тому, що понижується загальний імунітет. Як наслідок – атакують різноманітні інфекції.«Ми маємо покоління, яке ходить у теплих шапках, але з голими ногами. І про це молодь не задумується. На зупинках стоять хлопці і дівчата у кросівках: ноги голі, сині, але на голові тепла шапка. Для чого ж тоді та шапка на голові? Є така приказка: «Тримай голову в холоді, а ноги – в теплі». Люди ж недаремно так говорили. Коли ноги замерзають, стає банально холодно для всього тіла, ми одразу починаємо хворіти», – зауважує Оксана Коноваленко.Лікарка додає, що захворювання від переохолодження ніг дуже важко лікуються і мають серйозні наслідки.

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