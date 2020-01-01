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На Волині зіткнулись бус та вантажівка: потерпілу вирізали рятувальники

На Волині зіткнулись бус та вантажівка: потерпілу вирізали рятувальники
10 грудня на трасі Нововолинськ-Іваничі, район шахти №5, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

Подія сталася орієнтовно о 13.38 хв, інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС у Волинській області.

Внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Scudo з трьома людьми та вантажного автомобіля Mercedes одного пасажира затисло всередині транспортного засобу.

Особовий склад відділення 5ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області провели деблокування потерпілої за допомогою гідравлічного інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

На Волині зіткнулись бус та вантажівка: потерпілу вирізали рятувальники

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Теги: аварія, Нововолинськ, рятувальники
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