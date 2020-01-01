На Волині зіткнулись бус та вантажівка: потерпілу вирізали рятувальники





Подія сталася орієнтовно о 13.38 хв, інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС у Волинській області.



Внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Scudo з трьома людьми та вантажного автомобіля Mercedes одного пасажира затисло всередині транспортного засобу.



Особовий склад відділення 5ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області провели деблокування потерпілої за допомогою гідравлічного інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 грудня на трасі Нововолинськ-Іваничі, район шахти №5, зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.Подія сталася орієнтовно о 13.38 хв, інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС у Волинській області.Внаслідок зіткнення автомобіля Fiat Scudo з трьома людьми та вантажного автомобіля Mercedes одного пасажира затисло всередині транспортного засобу.Особовий склад відділення 5ДПРЧ Управління ДСНС України у Волинській області провели деблокування потерпілої за допомогою гідравлічного інструменту та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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