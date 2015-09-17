У Рожищенському районі обрали шістьох старост громад
Сьогодні, 17:40
На першій сесії Рожищенської міської ради утворили шість старостинських округів та призначили туди старост.
Рішення прийняли у четвер, 10 грудня, на сесійному засіданні. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Сокільський старостинський округ (села Сокіл, Навіз та Духче) очолив Олександр Сасовський.
Дубищенський округ (Дубище, Рудня, Валер'янівка, Ольганівка) – Людмила Філіпчук.
Луківський округ (Луків, Носачевичі, Вишеньки, Олешковичі, Крижівка, Незвір, Єлизаветин) – Лариса Забожчук.
Переспівський округ (Переспа, Богушівська Мар'янівка, Забара, Линівка, Малинівка, Мирославка, Трилісці, Тихотин, Бортяхівка, Літогоща, Іванівка, Корсині, Мильськ, Берегове) – Віктор Лук'янчук.
Топільненський округ (Топільне, Дмитрівка, Михайлин, Кобче) – Дмитро Кисіль.
Рудко-Козинський округ (Рудка-Козинська, Козин, Пожарки, Оленівка) – Алла Мазелюк.
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Рішення прийняли у четвер, 10 грудня, на сесійному засіданні. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Сокільський старостинський округ (села Сокіл, Навіз та Духче) очолив Олександр Сасовський.
Дубищенський округ (Дубище, Рудня, Валер'янівка, Ольганівка) – Людмила Філіпчук.
Луківський округ (Луків, Носачевичі, Вишеньки, Олешковичі, Крижівка, Незвір, Єлизаветин) – Лариса Забожчук.
Переспівський округ (Переспа, Богушівська Мар'янівка, Забара, Линівка, Малинівка, Мирославка, Трилісці, Тихотин, Бортяхівка, Літогоща, Іванівка, Корсині, Мильськ, Берегове) – Віктор Лук'янчук.
Топільненський округ (Топільне, Дмитрівка, Михайлин, Кобче) – Дмитро Кисіль.
Рудко-Козинський округ (Рудка-Козинська, Козин, Пожарки, Оленівка) – Алла Мазелюк.
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