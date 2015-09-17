У Рожищенському районі обрали шістьох старост громад





Рішення прийняли у четвер, 10 грудня, на сесійному засіданні. Про це з місця події повідомив кореспондент



Сокільський старостинський округ (села Сокіл, Навіз та Духче) очолив Олександр Сасовський.



Дубищенський округ (Дубище, Рудня, Валер'янівка, Ольганівка) – Людмила Філіпчук.



Луківський округ (Луків, Носачевичі, Вишеньки, Олешковичі, Крижівка, Незвір, Єлизаветин) – Лариса Забожчук.



Переспівський округ (Переспа, Богушівська Мар'янівка, Забара, Линівка, Малинівка, Мирославка, Трилісці, Тихотин, Бортяхівка, Літогоща, Іванівка, Корсині, Мильськ, Берегове) – Віктор Лук'янчук.



Топільненський округ (Топільне, Дмитрівка, Михайлин, Кобче) – Дмитро Кисіль.



Рудко-Козинський округ (Рудка-Козинська, Козин, Пожарки, Оленівка) – Алла Мазелюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На першій сесії Рожищенської міської ради утворили шість старостинських округів та призначили туди старост.Рішення прийняли у четвер, 10 грудня, на сесійному засіданні. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище Сокільський старостинський округ (села Сокіл, Навіз та Духче) очоливДубищенський округ (Дубище, Рудня, Валер'янівка, Ольганівка) –Луківський округ (Луків, Носачевичі, Вишеньки, Олешковичі, Крижівка, Незвір, Єлизаветин) –Переспівський округ (Переспа, Богушівська Мар'янівка, Забара, Линівка, Малинівка, Мирославка, Трилісці, Тихотин, Бортяхівка, Літогоща, Іванівка, Корсині, Мильськ, Берегове) –Топільненський округ (Топільне, Дмитрівка, Михайлин, Кобче) –Рудко-Козинський округ (Рудка-Козинська, Козин, Пожарки, Оленівка) –

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