На Волині зникла 10-річна дитина

Назара Хомюка.



Як повідомили



Хлопець одягнений у куртку блакитного кольору, мав рюкзак темно-синього кольору, окуляри у вишневій оправі.



Усім, хто бачив і знає щось про місцезнаходження дитини, просять повідомити поліцію за номером 102.

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