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На Волині зникла 10-річна дитина

На Волині зникла 10-річна дитина
Поліція Володимира-Волинського встановлює місцезнаходження 10-річного Назара Хомюка.

Як повідомили БУГу, Назара бачили востаннє на вулиці Зимнівській 10-го грудня.

Хлопець одягнений у куртку блакитного кольору, мав рюкзак темно-синього кольору, окуляри у вишневій оправі.

Усім, хто бачив і знає щось про місцезнаходження дитини, просять повідомити поліцію за номером 102.

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Теги: Володимир, розшук, дитина
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