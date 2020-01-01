На Волині зникла 10-річна дитина
Сьогодні, 19:19
Поліція Володимира-Волинського встановлює місцезнаходження 10-річного Назара Хомюка.
Як повідомили БУГу, Назара бачили востаннє на вулиці Зимнівській 10-го грудня.
Хлопець одягнений у куртку блакитного кольору, мав рюкзак темно-синього кольору, окуляри у вишневій оправі.
Усім, хто бачив і знає щось про місцезнаходження дитини, просять повідомити поліцію за номером 102.
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Як повідомили БУГу, Назара бачили востаннє на вулиці Зимнівській 10-го грудня.
Хлопець одягнений у куртку блакитного кольору, мав рюкзак темно-синього кольору, окуляри у вишневій оправі.
Усім, хто бачив і знає щось про місцезнаходження дитини, просять повідомити поліцію за номером 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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