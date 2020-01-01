Чоловік, якого розшукувала луцька поліція, попався франківським патрульним





Сьогодні, 10 грудня, патрульні отримали виклик на вулицю Лепкого. Заявниця в телефонному режимі повідомила, що хтось намагався потрапити до її квартири, інформує патрульна поліція Івано-Франківської області.



Поліцейські, які прибули на вказану адресу, виявили чоловіка. Останній перебував у під'їзді. Встановивши особу та перевіривши в базі МВС, з’ясувалося, що 52-річний чоловік перебуває в активному розшуку Луцьким відділом поліції, як безвісти відсутній.



Патрульні доставили чоловіка в міський відділ поліції та передали слідчим.



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