Чоловік, якого розшукувала луцька поліція, попався франківським патрульним
Сьогодні, 19:35
Івано-Франеківські патрульні виявили чоловіка, що перебував у активному розшуку Луцьким відділом поліції.
Сьогодні, 10 грудня, патрульні отримали виклик на вулицю Лепкого. Заявниця в телефонному режимі повідомила, що хтось намагався потрапити до її квартири, інформує патрульна поліція Івано-Франківської області.
Поліцейські, які прибули на вказану адресу, виявили чоловіка. Останній перебував у під'їзді. Встановивши особу та перевіривши в базі МВС, з’ясувалося, що 52-річний чоловік перебуває в активному розшуку Луцьким відділом поліції, як безвісти відсутній.
Патрульні доставили чоловіка в міський відділ поліції та передали слідчим.
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Сьогодні, 10 грудня, патрульні отримали виклик на вулицю Лепкого. Заявниця в телефонному режимі повідомила, що хтось намагався потрапити до її квартири, інформує патрульна поліція Івано-Франківської області.
Поліцейські, які прибули на вказану адресу, виявили чоловіка. Останній перебував у під'їзді. Встановивши особу та перевіривши в базі МВС, з’ясувалося, що 52-річний чоловік перебуває в активному розшуку Луцьким відділом поліції, як безвісти відсутній.
Патрульні доставили чоловіка в міський відділ поліції та передали слідчим.
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