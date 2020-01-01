вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік, якого розшукувала луцька поліція, попався франківським патрульним

Чоловік, якого розшукувала луцька поліція, попався франківським патрульним
Івано-Франеківські патрульні виявили чоловіка, що перебував у активному розшуку Луцьким відділом поліції.

Сьогодні, 10 грудня, патрульні отримали виклик на вулицю Лепкого. Заявниця в телефонному режимі повідомила, що хтось намагався потрапити до її квартири, інформує патрульна поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські, які прибули на вказану адресу, виявили чоловіка. Останній перебував у під'їзді. Встановивши особу та перевіривши в базі МВС, з’ясувалося, що 52-річний чоловік перебуває в активному розшуку Луцьким відділом поліції, як безвісти відсутній.

Патрульні доставили чоловіка в міський відділ поліції та передали слідчим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Івано-Франківськ, поліція, розшук, Луцький відділ поліції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік, якого розшукувала луцька поліція, попався франківським патрульним
Сьогодні, 19:35
На Волині зникла 10-річна дитина
Сьогодні, 19:19
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 грудня
Сьогодні, 19:00
У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 18:37
Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни
Сьогодні, 18:05
Схожі новини
Розшукують волинянина, який зник майже 3 тижні тому. ФОТО Розшукують волинянина, який зник майже 3 тижні тому. ФОТО
03 грудень, 12:35
Поліція розшукує 25-річну волинянку. ФОТО Поліція розшукує 25-річну волинянку. ФОТО
19 листопад, 20:23
На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО На Волині розшукують безвісти зниклого неповнолітнього хлопця. ФОТО
11 листопад, 14:19
Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку
06 листопад, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловік, якого розшукувала луцька поліція, попався франківським патрульним
Сьогодні, 19:35
 0
На Волині зникла 10-річна дитина
Сьогодні, 19:19
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
У селі на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 18:37
 0
Сюрприз від «чорних» археологів: на Волині знайшли боєприпаси часів ІІ Світової війни
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8