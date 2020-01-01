Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 11 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області синоптики прогнозують завтра, 11 грудня, хмарну погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, такою очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 0-2º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, такою очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вдень мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º морозу, вдень 0-2º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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