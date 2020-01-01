На Волині в лікарні помер чоловік, якого збив мотоцикліст
Сьогодні, 21:18
У відділенні реанімації Ковельської лікарні помер 34-річний чоловік, якого в селі Любохини Старовижівського району збив мотоцикліст.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Лікарі більше двох тижнів боролися за життя чоловіка, проте вчора, 9 грудня, він помер у відділенні реанімації Ковельської лікарні.
Нагадаємо, що автопригода сталася ввечері 23 листопада. 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, збив пішохода, 34-річного жителя цього ж району.
Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до Ковельського МТМО.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Лікарі більше двох тижнів боролися за життя чоловіка, проте вчора, 9 грудня, він помер у відділенні реанімації Ковельської лікарні.
Нагадаємо, що автопригода сталася ввечері 23 листопада. 21-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, збив пішохода, 34-річного жителя цього ж району.
Внаслідок автопригоди обоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до Ковельського МТМО.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого.
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