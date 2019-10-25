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На Волині знайшли зниклого 10-річного хлопчика. ФОТО

На Волині знайшли зниклого 10-річного хлопчика. ФОТО
У Володимирі-Волинському знайшовся 10-річний хлопчик, якого розшукували рідні та поліція.

Про це йдеться на сторінці поліції Володимира-Волинського.

Правоохоронці повідомили, що дитина знайшлась та не стала жертвою злочину не стала.

Нагадаємо, поліція Володимира-Волинського встановлювала місцезнаходження 10-річного Назара Хомюка.


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Теги: розшук, Володимир-Волинський
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