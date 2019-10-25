На Волині знайшли зниклого 10-річного хлопчика. ФОТО





Про це йдеться на сторінці поліції Володимира-Волинського.



Правоохоронці повідомили, що дитина знайшлась та не стала жертвою злочину не стала.



Нагадаємо,



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