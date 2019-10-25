На Волині знайшли зниклого 10-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 20:27
У Володимирі-Волинському знайшовся 10-річний хлопчик, якого розшукували рідні та поліція.
Про це йдеться на сторінці поліції Володимира-Волинського.
Правоохоронці повідомили, що дитина знайшлась та не стала жертвою злочину не стала.
Нагадаємо, поліція Володимира-Волинського встановлювала місцезнаходження 10-річного Назара Хомюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці поліції Володимира-Волинського.
Правоохоронці повідомили, що дитина знайшлась та не стала жертвою злочину не стала.
Нагадаємо, поліція Володимира-Волинського встановлювала місцезнаходження 10-річного Назара Хомюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в лікарні помер чоловік, якого збив мотоцикліст
Сьогодні, 21:18
На Волині знайшли зниклого 10-річного хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 20:27
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 11 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині зникла 10-річна дитина
Сьогодні, 19:19