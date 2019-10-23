Волинська лікарня купила нове обладнання
Сьогодні, 02:17
Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» придбала нову, сучасну відеоскопічну систему для діагностики.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
В комплект відеоскопічної системи входить: гастроскоп, колоноскоп, гастродуоденоскоп та відеостійка японського виробництва «Пентакс».
Обстеження на апараті дозволяє не тільки більш точно діагностувати хвороби стравоходу, шлунку та 12-палої кишки, а дасть можливість, крім огляду і діагностики патологічних змін, зробити ряд інструментальних маніпуляцій: взяття тканин для подальшого гістологічного дослідження та провести лікувальні процедури.
"Це дозволить поліпшити якість надання медичної допомоги, своєчасно виявляти та лікувати хвороби, запобігти розвитку їх ускладнень. Обладнання встановлено у відділенні функціональної діагностики. Обстеження проводить лікар-ендоскопіст вищої категорії, за направленням сімейних лікарів, лікарів-спеціалістів та лікарів стаціонару за попереднім записом", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
В комплект відеоскопічної системи входить: гастроскоп, колоноскоп, гастродуоденоскоп та відеостійка японського виробництва «Пентакс».
Обстеження на апараті дозволяє не тільки більш точно діагностувати хвороби стравоходу, шлунку та 12-палої кишки, а дасть можливість, крім огляду і діагностики патологічних змін, зробити ряд інструментальних маніпуляцій: взяття тканин для подальшого гістологічного дослідження та провести лікувальні процедури.
"Це дозволить поліпшити якість надання медичної допомоги, своєчасно виявляти та лікувати хвороби, запобігти розвитку їх ускладнень. Обладнання встановлено у відділенні функціональної діагностики. Обстеження проводить лікар-ендоскопіст вищої категорії, за направленням сімейних лікарів, лікарів-спеціалістів та лікарів стаціонару за попереднім записом", - йдеться у дописі.
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