вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська лікарня купила нове обладнання

Волинська лікарня купила нове обладнання
Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня» придбала нову, сучасну відеоскопічну систему для діагностики.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

В комплект відеоскопічної системи входить: гастроскоп, колоноскоп, гастродуоденоскоп та відеостійка японського виробництва «Пентакс».

Обстеження на апараті дозволяє не тільки більш точно діагностувати хвороби стравоходу, шлунку та 12-палої кишки, а дасть можливість, крім огляду і діагностики патологічних змін, зробити ряд інструментальних маніпуляцій: взяття тканин для подальшого гістологічного дослідження та провести лікувальні процедури.

"Це дозволить поліпшити якість надання медичної допомоги, своєчасно виявляти та лікувати хвороби, запобігти розвитку їх ускладнень. Обладнання встановлено у відділенні функціональної діагностики. Обстеження проводить лікар-ендоскопіст вищої категорії, за направленням сімейних лікарів, лікарів-спеціалістів та лікарів стаціонару за попереднім записом", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Нововолинськ, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Укрзалізниці» хочуть підняти тарифи на пасажирські перевезення
Сьогодні, 03:17
Волинська лікарня купила нове обладнання
Сьогодні, 02:17
В Іваничах загорівся елеватор. ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
«Зоря» програла свій останній цього року матч у Лізі Європи
Сьогодні, 00:09
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19 У волинському місті медики «швидкої» не отримують доплат за виїзди до хворих на COVID-19
06 липень, 22:59
Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію Немає охочих: у волинській лікарні не можуть знайти персонал в реанімацію
22 квітень, 02:21
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
23 жовтень, 2019, 14:36
У Нововолинську ветеринар і волонтери стерилізують безпритульних тварин. ФОТО У Нововолинську ветеринар і волонтери стерилізують безпритульних тварин. ФОТО
02 грудень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Укрзалізниці» хочуть підняти тарифи на пасажирські перевезення
Сьогодні, 03:17
 0
Волинська лікарня купила нове обладнання
Сьогодні, 02:17
 0
В Іваничах загорівся елеватор. ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
 0
«Зоря» програла свій останній цього року матч у Лізі Європи
Сьогодні, 00:09
 0
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8