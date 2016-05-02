В «Укрзалізниці» хочуть підняти тарифи на пасажирські перевезення





Про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський у коментарі кореспонденту



За словами директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.



"У проект фінплану на 2021 року ми закладаємо поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня", - сказав він.



Перцовкий підкреслив, що підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.



"Індексація цін на пасажирські перевезення не відбувалася роками, ми тримали ціни протягом усього карантинного періоду, тому зростання закладаємо якомога м'якше: 2% на місяць. Це дозволить нам отримати понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє всіх витрат на перевезення, але дасть нам можливість інвестувати в підвищення якості перевезень", - сказав він.



За його словами, ціни на поїздку залізницею в будь-якому випадку залишаться доступними для споживачів.



"Ціни на поїздку залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними в порівнянні з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо активно розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень і спільно з Міністерством інфраструктури розробляти динамічну тарифікацію", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в проект свого фінансового плану на 2021 рік заклала поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення - на 2% щомісяця, починаючи з березня.Про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія"у коментарі кореспонденту УНІАН. За словами директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень."У проект фінплану на 2021 року ми закладаємо поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня", - сказав він.Перцовкий підкреслив, що підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень."Індексація цін на пасажирські перевезення не відбувалася роками, ми тримали ціни протягом усього карантинного періоду, тому зростання закладаємо якомога м'якше: 2% на місяць. Це дозволить нам отримати понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє всіх витрат на перевезення, але дасть нам можливість інвестувати в підвищення якості перевезень", - сказав він.За його словами, ціни на поїздку залізницею в будь-якому випадку залишаться доступними для споживачів."Ціни на поїздку залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними в порівнянні з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо активно розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень і спільно з Міністерством інфраструктури розробляти динамічну тарифікацію", - сказав він.

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