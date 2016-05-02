В «Укрзалізниці» хочуть підняти тарифи на пасажирські перевезення
Сьогодні, 03:17
Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в проект свого фінансового плану на 2021 рік заклала поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення - на 2% щомісяця, починаючи з березня.
Про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський у коментарі кореспонденту УНІАН.
За словами директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.
"У проект фінплану на 2021 року ми закладаємо поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня", - сказав він.
Перцовкий підкреслив, що підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.
"Індексація цін на пасажирські перевезення не відбувалася роками, ми тримали ціни протягом усього карантинного періоду, тому зростання закладаємо якомога м'якше: 2% на місяць. Це дозволить нам отримати понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє всіх витрат на перевезення, але дасть нам можливість інвестувати в підвищення якості перевезень", - сказав він.
За його словами, ціни на поїздку залізницею в будь-якому випадку залишаться доступними для споживачів.
"Ціни на поїздку залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними в порівнянні з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо активно розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень і спільно з Міністерством інфраструктури розробляти динамічну тарифікацію", - сказав він.
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Про це повідомив в.о. члена правління компанії, директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський у коментарі кореспонденту УНІАН.
За словами директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.
"У проект фінплану на 2021 року ми закладаємо поступове зростання тарифу на пасажирські перевезення на 2% щомісяця, починаючи з березня", - сказав він.
Перцовкий підкреслив, що підвищення ціни дасть можливість компанії інвестувати в підвищення якості перевезень.
"Індексація цін на пасажирські перевезення не відбувалася роками, ми тримали ціни протягом усього карантинного періоду, тому зростання закладаємо якомога м'якше: 2% на місяць. Це дозволить нам отримати понад 500 млн грн доходу, що хоч і не перекриє всіх витрат на перевезення, але дасть нам можливість інвестувати в підвищення якості перевезень", - сказав він.
За його словами, ціни на поїздку залізницею в будь-якому випадку залишаться доступними для споживачів.
"Ціни на поїздку залізницею так чи інакше залишаться максимально доступними в порівнянні з іншими видами транспорту, при цьому ми продовжимо активно розвивати програми лояльності, надавати особливі умови для групових перевезень і спільно з Міністерством інфраструктури розробляти динамічну тарифікацію", - сказав він.
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