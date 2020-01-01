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У Нововолинську зіткнулися два легковики. ВІДЕО

У Нововолинську зіткнулися два легковики. ВІДЕО
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

Аварія сталася 10-го грудня, близько 21:00 на перехресті біля автостанції. Про це повідомляє БУГ.

На місці працює поліція. Деталі поки невідомі.


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Теги: Нововолинськ, аварія
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