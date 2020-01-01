У Нововолинську зіткнулися два легковики. ВІДЕО
10 грудень, 23:34
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.
Аварія сталася 10-го грудня, близько 21:00 на перехресті біля автостанції. Про це повідомляє БУГ.
На місці працює поліція. Деталі поки невідомі.
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Аварія сталася 10-го грудня, близько 21:00 на перехресті біля автостанції. Про це повідомляє БУГ.
На місці працює поліція. Деталі поки невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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