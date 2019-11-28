«Зоря» програла свій останній цього року матч у Лізі Європи





Перший тайм минув без забитих м’ячів у рівній боротьбі, - пише



По перерві м’яч двічі опинився в сітці воріт Микити Шевченка. На 61-й хвилині автогол записав до свого пасиву захисник луганського клубу Жоель Абу Ханна, а на 67-й хвилині, вийшовши на заміну, відзначився Рікарду Хорта.



В іншому матчі групи G англійський «Лестер» переграв грецький АЕК – 2:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луганська «Зоря» поразкою завершила участь у груповому турнірі Ліги Європи. У Португалії команда Віктора Скрипника поступилася «Бразі» – 0:2.Перший тайм минув без забитих м’ячів у рівній боротьбі, - пише Радіо Свобода. По перерві м’яч двічі опинився в сітці воріт Микити Шевченка. На 61-й хвилині автогол записав до свого пасиву захисник луганського клубу Жоель Абу Ханна, а на 67-й хвилині, вийшовши на заміну, відзначився Рікарду Хорта.В іншому матчі групи G англійський «Лестер» переграв грецький АЕК – 2:0.

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