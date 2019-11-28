«Зоря» програла свій останній цього року матч у Лізі Європи
Сьогодні, 00:09
Луганська «Зоря» поразкою завершила участь у груповому турнірі Ліги Європи. У Португалії команда Віктора Скрипника поступилася «Бразі» – 0:2.
Перший тайм минув без забитих м’ячів у рівній боротьбі, - пише Радіо Свобода.
По перерві м’яч двічі опинився в сітці воріт Микити Шевченка. На 61-й хвилині автогол записав до свого пасиву захисник луганського клубу Жоель Абу Ханна, а на 67-й хвилині, вийшовши на заміну, відзначився Рікарду Хорта.
В іншому матчі групи G англійський «Лестер» переграв грецький АЕК – 2:0.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Перший тайм минув без забитих м’ячів у рівній боротьбі, - пише Радіо Свобода.
По перерві м’яч двічі опинився в сітці воріт Микити Шевченка. На 61-й хвилині автогол записав до свого пасиву захисник луганського клубу Жоель Абу Ханна, а на 67-й хвилині, вийшовши на заміну, відзначився Рікарду Хорта.
В іншому матчі групи G англійський «Лестер» переграв грецький АЕК – 2:0.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Зоря» програла свій останній цього року матч у Лізі Європи
Сьогодні, 00:09
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Нововолинську зіткнулися два легковики. ВІДЕО
10 грудень, 23:34
Два десятки постраждалих та ДТП: наслідки негоди в Луцьку та області
10 грудень, 22:57
У місті на Волині перекинулася автівка доставки піци. ФОТО
10 грудень, 22:13